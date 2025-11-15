綠島海岸出現巨大「不明飛行器殘骸」！軍方確認中

▲綠島海岸發現不明飛行器殘骸。（圖／田鴻銘提供）



記者楊晨東、柯振中／台東報導

台東縣綠島今天下午陸續出現兩大塊不明飛行器殘骸，引發當地居民高度關注。發現者田鴻銘表示，第一塊殘骸位於技訓所前的流麻溝海岸，主體呈白色外皮，尺寸約3到4公尺，表面可見藍色「2」字樣。之後又有人反映在約兩公里外的柴口海岸亦出現類似殘片，他前往查看後發現外型與材質幾乎相同，皆為白色金屬外殼，內層呈蜂巢狀複合結構。

田鴻銘指出，兩塊殘骸外觀與一般國內戰機不太相符，研判可能是國外飛機、火箭或太空相關載具的殘片。另一名民眾稍早在柴口浮潛區也看見一塊白色複合材料，尺寸約300公分，帶有鉚釘結構，進一步強化航空器蒙皮的可能性。當地居民則推測，近日東北季風風浪強烈，可能將深海物體推上岸。

▲▼綠島海岸發現不明飛行器殘骸。（圖／田鴻銘提供）



網友看到照片後，也有人認為兩者像是「飛機蒙皮」，但也有人提出可能是火箭、太空梭或衛星殘骸等不同推測。田鴻銘發現後隨即通報海巡單位，海巡人員已到場查看，表示兩塊材料應是近期才被海浪推上岸，並將在明天協助搬運至安檢所，同步通報軍方進行鑑識。

軍方初步檢視相關照片後指出，外型不像空軍志航基地戰機使用的材質或結構，但不排除是無人機或其他航空器部件，需待實際勘驗才能確認。至於兩塊殘骸是否來自同一飛行器、所屬國籍與確切用途，目前仍是未知數。

目前這兩塊不明複合材料已正式列入調查，由海巡與軍方共同追查其來源、是否涉及航空器事故，以及殘片如何漂抵綠島，後續仍待檢測結果釐清。