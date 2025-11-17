　
    • 　
>
地方焦點

零距離屏東救心網啟動　搶救62名心梗患者

▲屏東到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表會。（圖／屏基提供）

▲屏東到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

為搶救心跳的每一秒，中央健康保險署高屏業務組攜手屏東縣政府與縣內八家急救責任醫院，擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，打造「零距離屏東救心網」。救護員在救護車上即可完成十二導程心電圖檢測並即時傳輸，由醫師線上判讀，心導管團隊可提前就位，爭取黃金90分鐘救命時間。屏東36個分隊全面配備心電圖機，近兩年已成功傳輸1477例，搶救62位急性心肌梗塞患者，成效顯著。

▲屏東到院前心電圖判讀風險移撥款成果發表會。（圖／屏基提供）

衛福部中央健康保險署高屏業務組副組長何尹琳指出，心臟病長年高居國人十大死因之一，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率。為此，健保署去年起自醫院總額風險調整移撥款中提撥經費，擴大執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，讓救護人員在運送途中即完成十二導程心電圖檢測，並即時傳輸至具心導管治療能力的急救責任醫院，由醫師線上判讀與指導治療，提前啟動心導管團隊，爭取每一分每一秒的救命時間，降低死亡與後遺症風險。

屏東縣政府衛生局副局長林進鴻表示，當救護員發現患者有胸悶、胸痛、冒冷汗或呼吸困難等疑似心肌梗塞症狀時，立即以十二導程心電圖監測，並同步將資料上傳至本縣LINE「安心摩爾ECG通報群組」，由值班醫師即時判讀。若研判為急性心肌梗塞，立即後送至具心導管處置能力的八家急救責任醫院，縮短診斷與治療銜接時間，今年恆春旅遊醫院也加入心肌梗塞搶救行列。

目前屏東縣36個消防分隊已全面配備到院前心電圖機，有效強化緊急救護能量。統計113年1月至114年10月底止，近兩年成功傳輸1477例心電圖，搶救62位心肌梗塞患者，成效卓著。

屏東基督教醫院院長吳榮州表示，急性心肌梗塞發作時，心臟血管阻塞導致心肌缺氧壞死，病情往往在短短數分鐘內急轉直下。透過「到院前心電圖判讀跨院合作計畫」，醫療團隊能在患者抵達醫院前即掌握病情、提前啟動救治流程。救護人員利用十二導程心電圖技術將即時數據傳回醫院分析，讓患者一抵院即可展開治療，大幅縮短黃金救治時間。此系統不僅顯著提升救治效率，也讓偏鄉地區因遠距醫療技術受惠。

72歲洪先生原本就有高血壓與糖尿病，7月23日晚上突然暈厥並且冒冷汗，友人立即撥打119求救。屏東縣消防局長治分隊救護人員在車上迅速進行十二導程心電圖檢查，資料上傳後兩分鐘，即有醫師研判「疑似急性心肌梗塞」，於是救護車直接將洪先生送往屏東基督教醫院，到院後馬上送入心導管室搶救。經檢查發現洪先生三條主要冠狀動脈皆嚴重阻塞，醫療團隊緊急進行經皮冠狀動脈介入治療，成功挽回他的生命。

另一位住在九如59歲的A先生，則於5月6日上午在屏東市莊敬街一段突然倒地、到院前心跳停止（OHCA)。路人見狀趕緊衝入屏基急診室求救，屏基急診部主任王建銘表示急診醫護人員火速趕抵現場，立即施行心肺復甦術（CPR），在黃金時間內讓患者恢復生命徵象，隨後送入心導管室，由屏基副院長黃偉春接手進一步治療。A先生因陷入昏迷，遂同時啟動低溫療法，事後恢復意識的A先生回憶，當天因感覺身體不適，便自行前往屏基掛急診，未料剛停好車、走到半路便倒下。醫師也藉此提醒民眾，若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等警訊，應立即撥打119呼叫救護車，切勿硬撐自行開車，以免錯失寶貴的救命時間。

屏基急重症副院長暨台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春指出，「12導程心電圖機」是診斷心肌梗塞最直接且可靠的工具。救護車配備該系統後，救護員成為「第一時間的醫療助手」，能即刻傳輸心電圖資料，讓醫師判讀後提前啟動心導管室準備支架置入手術。這項結合科技與臨床救護的創新模式，已使心肌梗塞患者的救治成功率顯著提升，死亡風險明顯降低。

從救護車到心導管室，在衛福部中央健康保險署支持下，屏東正以科技與行動，打造零距離的救心網，讓更多生命得以延續。


 

屏基引進「海福刀」治療攝護腺癌

屏基引進「海福刀」治療攝護腺癌

77歲高先生因下腹悶痛就醫，發現攝護腺癌指數偏高，經檢查確診為中度惡性攝護腺癌。由屏基泌尿科錢家陞主任評估後，採用「海福刀」高能聚焦超音波進行無創治療，不開刀、無傷口，術後3天出院、生活迅速恢復正常，一年追蹤無復發，亦無尿失禁與性功能障礙等副作用，治療成果顯著。

「90分鐘睡眠概念」　懂就超好睡

「90分鐘睡眠概念」　懂就超好睡

中風送屏基搶救復健無縫接軌

中風送屏基搶救復健無縫接軌

屏基早產兒與OPEN將同樂

屏基早產兒與OPEN將同樂

深耕原鄉醫療67年　屏基原住民員工比例達11.1%

深耕原鄉醫療67年　屏基原住民員工比例達11.1%

屏東打造零距離救心網搶救急性心肌梗塞黃金90分鐘屏基

