屏東基督教醫院早產兒歡聚一堂！與OPEN將同樂　見證生命韌性

▲屏東基督教醫院早產兒歡聚一堂 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

在台灣早產兒基金會、財團法人靖娟兒童安全文教基金會、財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會及屏基早產兒基金支持下，屏東基督教醫院今(16)日舉辦早產兒回娘家暨兒童病房關懷活動。邀請7-ELEVEN超人氣的OPEN將表演，並規劃居家安全及交通安全闖關遊戲，守護早產兒平安健康長大。

16位於民國108年11月間，出生週數未滿37週、體重2500公克以下的早產兒，在爸爸媽媽兄弟姐妹的陪伴下回醫院歡聚一堂。

屏基說，對早產兒來說，新生兒加護病房是他們出生後第一個「家」，出生體重僅1115公克的小璿在醫院住了45天，身上插著呼吸器還有其他監測儀器，小璿媽想起這段三年前的往事仍是心有餘悸。另一位出生體重1833公克的小婗，在新生兒加護病房25天則歷經了呼吸窘迫、氣胸等難關，幸運的是他們沒有腦部及心臟損傷，終於讓父母可以安心。

屏東縣一年約有420位早產兒，超過三分之一由屏基新生兒加護病房照顧，早產兒出院返家後，屏基早產兒個管師持續陪伴父母渡過艱難的育兒階段，提供睡眠、餵奶、呼吸喘、胃食道逆流等居家照護諮詢及家庭訪視等服務；並安排定期回診評估神經系統、智力發展、學習能力、肢體發育成熟度等，以便在成長過程中及早發現發展遲緩問題，掌握黃金治療期。

有鑑於「家」是兒童最常停留的環境，也往往是常見跌倒墜落及壓砸夾刺傷等傷害的地方，加上交通事故常年居於兒少事故傷害死因首位，因此活動中靖娟基金會以闖關遊戲的方式讓親子尋找浴室、臥室、客廳、廚房中有哪些錯誤行為或是物品擺放不當；也介紹騎乘機車、自行車、學步防撞及溜冰時該配戴哪種安全帽，以維護安全。

統一超商好鄰居文教基金會於2010年起展開「OPEN！CARES健康打氣站」病童關懷活動，巡迴關懷兒童病房，期望帶給病童希望、勇氣與夢想。最受小朋友歡迎的OPEN將、PLEASE美眉與OPEN姐姐一現身馬上炒熱氣氛，活力四射的表演，帶來歡笑不斷，小朋友們更爭相要與OPEN將合照，隨後OPEN!將到病房探訪住院中的孩童，引發一陣騷動，暫時忘卻住院的苦悶。

今天活動的彩蛋是屏基新生兒照護團隊上台帶動跳，一首韓國夯曲APT變成幼兒律動，醫生叔叔、護理師阿姨和大家一起超投入擺動。屏基新生兒科主治醫師黃富槻表示，回想小朋友們當時在保溫箱裡孱弱的模樣對比今日的健康活潑，不僅醫護團隊備感欣慰，也讓人不得不感動堅韌的生命力。