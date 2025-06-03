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屏東基督教醫院引進「海福刀」　7旬翁攝護腺癌1年追蹤無復發

▲屏基引進海福刀治療攝護腺癌 。（圖／屏基提供）

▲屏基引進海福刀治療攝護腺癌 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

77歲高先生因下腹悶痛就醫，發現攝護腺癌指數偏高，經檢查確診為中度惡性攝護腺癌。由屏基泌尿科錢家陞主任評估後，採用「海福刀」高能聚焦超音波進行無創治療，不開刀、無傷口，術後3天出院、生活迅速恢復正常，一年追蹤無復發，亦無尿失禁與性功能障礙等副作用，治療成果顯著。

▲屏基引進海福刀治療攝護腺癌 。（圖／屏基提供）

屏東基督教醫院表示，隨著人口高齡化，攝護腺癌已成為台灣男性不可忽視的健康威脅。根據衛生福利部統計，2023年攝護腺癌為全國十大癌症死因第5位，且2024年最新癌症登記報告顯示，攝護腺癌發生率已上升至男性癌症第3位，顯示其發生率逐年攀升。

面對這樣的趨勢，屏東基督教醫院泌尿科團隊一年多前導入高強度聚焦超音波（HIFU），俗稱海福刀的無創治療系統，為早期攝護腺癌患者提供更安全、微創且具高療效的治療選擇，提升屏東地區癌症治療品質。

去年，77歲的高先生因下腹悶痛至診所就醫，檢查發現攝護腺癌指數（PSA）達5.78 ng/mL，正常值為4 ng/mL以下，進一步轉診至屏基泌尿科。經過核磁共振檢查與影像融合切片，確認攝護腺內有兩處中度惡性病灶。經由泌尿科主任錢家陞醫師評估後，決定以海福刀為其進行無創治療。

治療當天，將特殊探頭伸入患者直腸，利用高能量超音波的高熱破壞癌細胞組織，整個過程無需切開皮膚也就是沒有傷口。住院僅3天即順利出院，術後生活作息迅速回歸正常。持續一年的回診追蹤，攝護腺癌指數一直維持正常，無復發跡象，且無尿失禁、性功能障礙等副作用，顯示治療成果令人滿意。

「海福刀治療是一種極具潛力的新技術，特別適合早期、局部性攝護腺癌的患者，對生活品質的保留有極大幫助。」錢家陞主任表示，海福刀的原理為透過超音波聚焦技術，將能量集中於病灶區域，瞬間加熱至85度以上，進而摧毀癌細胞。治療過程不涉及放射線，也不需動刀開腸破肚，不僅出血風險極低，且術後恢復迅速，副作用明顯較少，住院時間從傳統手術的5至7天大幅縮短至1至3天。

與傳統手術或達文西機器手臂手術相比，海福刀治療可有效避免對攝護腺周圍神經與血管的損傷，顯著降低尿失禁與性功能障礙的發生率，幫助患者在治療後能迅速重返工作與家庭生活，重拾自信與尊嚴。

除了技術上的優勢，屏基此次引進的「海福刀」系統更搭載人工智慧（AI）導航與影像融合技術，能準確辨識腫瘤位置與範圍，避免傷及周邊健康組織，進一步提高治療精準度與安全性。

但錢主任也提醒，海福刀雖優勢明顯，並非適用於所有患者。若攝護腺體積過大、或已出現骨轉移等晚期情況者，仍需考量其他治療選項如手術或放射治療。患者在選擇治療前，應與專業醫師深入討論，根據年齡、身體狀況、攝護腺癌指數與病理分數，訂定最適合的治療策略。

他也強調，攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，等到腫瘤侵犯膀胱或尿道，才會出現排尿困難、尿失禁等明顯症狀。若能早期發現、早期治療，五年存活率高達95%以上。因此建議50歲以上男性每兩年進行一次攝護腺癌指數抽血檢查，做到早期預防。

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