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深耕原鄉醫療67年！屏基醫院原住民員工比例高達11.1%

▲屏東基督教醫院原住民族日舉辦「原來如此」活動 。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院原住民族日舉辦「原來如此」活動 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院在原住民族日舉辦「原來如此」系列活動，以特色市集、原鄉美食、手工藝、穿族服、九宮格猜謎等方式，讓員工近距離接觸原民文化，促進彼此瞭解，打造友善職場環境，讓員工感受到歸屬感，提高員工滿意度，實踐聯合國永續發展目標SDGs的核心精神。

▲屏東基督教醫院原住民族日舉辦「原來如此」活動 。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院原住民族日舉辦「原來如此」活動 。（圖／屏基提供）

屏基醫教副院長施丞貴表示，對文化的熟悉與理解是醫療照護很重要的基礎，醫院從業同仁若能夠建立對多元文化的同理心，有助於開展跨文化照護的視野。尤其一個尊重個體的差異、多元共融的環境能夠激發創新思維，讓不同種族、宗教信仰、文化背景的員工，都能在職場上受到接納與支持，減少人才流失，提升團隊協作能力，進而增強企業競爭力。

屏東縣原住民人口占全縣人口7.79％，屏基1486名員工中，有165名原住民，進用比率達11.1%，原住民員工遍布醫院各單位，包含醫師、護理師、放射師、藥師、職能治療師、物理治療師、個案管理師、行政人員…等，族別跨越排灣、魯凱及布農族…。

屏基從民國46年起，就成立『山地巡迴醫療服務隊』，前往原鄉部落義診，時至今日，屏基不但把專科醫師送上山(IDS)，並且發展在地長照服務，深耕原鄉醫療已經67年，長年來對原住民醫療的關懷及付出，分別於2000年、2013年獲行政院原住民委員會頒發「促進原住民社會發展有功團體」，且連續三年獲頒超額進用原住民族特優獎，並在2019年榮獲團體醫療奉獻獎，成為守護原住民健康的醫院。


屏基原住民族日「原來如此」系列活動的特色市集展售三地門共融生活中心學員工藝作品；部落風味美食體驗包括吉拿富、阿拜及初魯克等小吃；傳統手工藝DIY則由部落身障工藝達人授課製作原民串珠；文化九宮格藉著遊戲方式讓員工了解原住民的文化特色、風俗及健康現況；另外鼓勵原住民員工穿上族服上傳FB，利用此機會向其他員工介紹族服。

施丞貴指出，為落實DEI (Diversity多元、Equity平等、Inclusion共融)多元共融，建立多元族群共存共榮的環境，屏基還推動客語友善門診、客語志工服務、教學、鼓勵員工參與客語認證，希望讓各族群員工及病患都能有被尊重、受重視的感動。

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屏東基督教醫院屏基原鄉原來如此

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