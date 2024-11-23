　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

▲屏東基督教醫院23日舉辦腦中風病友會， 。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院23日舉辦腦中風病友會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院今(23)日舉辦腦中風病友會，25位病友及家屬彼此交流復健養生心得，了解急性腦中風治療新發展及切身相關的長期照顧、社會福利資源，現場也特別準備適合病友的餐點，由營養師給予飲食指導。恢復生活自理能力的病友們，誓言要越活越健康。

▲屏東基督教醫院23日舉辦腦中風病友會， 。（圖／屏基提供）

▲屏東基督教醫院23日舉辦腦中風病友會， 。（圖／屏基提供）

腦中風是腦部血流受阻，腦細胞會因血流供應不足而缺血壞死，每延遲1分鐘，就有200萬腦細胞受損。因此屏基神經內科主任陳昶宏強調，腦中風搶救分秒必爭，一旦有中風症狀，直接送到可進行腦動脈取栓的醫院急診室，這是搶時間的首要關鍵，在發病24小時內利用腦導管直接將阻塞腦血管的血塊取出，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。今年1至10月屏基腦中風團隊已經幫25位缺血性腦中風患者進行取栓。

68歲劉先生去年11月午睡醒來出現左側肢體無力、偏頭痛的症狀，消防局救護車送到屏基急診室，經過抽血、電腦斷層等檢查，確診為缺血性腦中風，即刻送入血管攝影室進行腦動脈取栓，取出阻塞的血塊，經過一個月的住院治療及復健，他出院時步態雖緩慢，但四肢活動自如，生活可自理，目前可以開車騎機車，還到廣西、日本，行動完全沒有問題

據衛福部統計，腦血管疾病在去年造成12371人死亡，位居國人十大死因第四名，而腦中風發病後通常會留下不同程度的神經功能障礙，尤其青壯年突發腦中風越來越常見，一旦認知或肢體失能，長期照護所需的時間與金錢，對家庭是沉重負擔。

為把握腦中風復健黃金治療期，屏基自103年成立腦中風急性後期照護病房，在病患急性期穩定後，依嚴重程度及恢復潛能，安排病患持續接受密集復健治療。目前提供住院及居家兩種復健模式，另外在住院期間，中醫科也提供急性後期整合照護病患同時接受中醫診療，10年來已經協助1058人恢復生活自理能力。

屏基復健科主任王重元表示，對經濟弱勢、老老照顧或沒人接送到門診復健的病人，腦中風居家復健服務能在黃金治療期提供每天積極復健機會，改善病人失能程度。病人及家屬對於不用久住醫院、不用出門，在家就能獲得復健服務，滿意度達百分百。

今天的活動中，除了安排物理治療師指導病友在家如何做復健；屏基營養師還特地依照地中海飲食原則製作，具備優質蛋白質及新鮮蔬果，適合中風病友吃的溫沙拉及豆漿凍紅茶，提供家屬參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣晉級冠軍戰！　AIT喊「不客氣」
「謝謝美國！謝謝富藍戈！」美國戲劇性逆轉　台日爭金球迷同樂
台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億
日美委激戰！台球迷1招「鏡頭狂拍TAIWAN」：全世界都看到
快訊／台灣確定晉級冠軍戰！　睽違32年再戰世界棒球最高殿堂
快訊／台、日攜手晉級冠軍戰！　美6：5險勝委

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本「精神專科」學高雄經驗！　醫師公會蔡昌學曝焦點：看護運用

基隆Podcast探討神秘職業面紗　孤獨守護者揭開燈塔人日常

屏東嬤身體不適房門又反鎖　內埔警消總動員救人

創意短片《小紅帽》帶頭防詐　瑞芳警志工攜手守護家園

中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

台南六甲國小創校119周年校慶　南消二大119宣導

支持台灣醫療援助世界各國　王正坤贊助國際醫療典範獎

機車亂停自行車專用車道　屏東榮總報警取締

廣播大愛種子！　慈院李啟誠獲國際醫療典範獎

林聰明沙鍋魚頭70+1感恩餐會　韓國瑜讚「媲美鼎泰豐」

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

峮峮大螢幕

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

日本「精神專科」學高雄經驗！　醫師公會蔡昌學曝焦點：看護運用

基隆Podcast探討神秘職業面紗　孤獨守護者揭開燈塔人日常

屏東嬤身體不適房門又反鎖　內埔警消總動員救人

創意短片《小紅帽》帶頭防詐　瑞芳警志工攜手守護家園

中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

台南六甲國小創校119周年校慶　南消二大119宣導

支持台灣醫療援助世界各國　王正坤贊助國際醫療典範獎

機車亂停自行車專用車道　屏東榮總報警取締

廣播大愛種子！　慈院李啟誠獲國際醫療典範獎

林聰明沙鍋魚頭70+1感恩餐會　韓國瑜讚「媲美鼎泰豐」

礁溪溫泉燈花季4展區一次看！有5米光廊拱門　還有紫色花瀑、水舞

「沒有箭頭能右轉嗎」標線超詭異大家不敢走　虎尾交通隊說話了

東京人氣咖啡「ONIBUS COFFEE」首度插旗台中　即日起試營運

全台唯一能近看國寶魚的展館！模擬自然溪流還原櫻花鉤吻鮭生態

百萬網紅林進「砸千萬買三重無敵河景宅」！原因超催淚：替爸媽圓夢

中華隊獲冠軍戰門票　AIT喊「不客氣」！千網讚：謝謝美國爸爸

商會電郵內容曝！美祭新出口限制　禁向中國200晶片商提供產品技術

黃迪揚演《影后》爆紅！他曾當王偉忠助理　揭演員心酸「窮到送醫院」

日本「精神專科」學高雄經驗！　醫師公會蔡昌學曝焦點：看護運用

「謝謝美國！謝謝富藍戈！」美國戲劇性逆轉　台日爭金球迷同樂

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

中横華祿溪路段坍方落石阻斷　預計今午搶通

車速超過60公里恐吊扣牌照！竹縣擬開第一槍

義賣會出現「周董演唱會門票」太嗨　貴婦出5倍價格搶票成功

台南市榮獲全國唯一健康城市暨高齡友善城市卓越獎！

寒冬送暖　台中喜善協會捐贈麵包助弱勢

台南六甲國小校慶南消二大119宣導

新北百萬冠軍茶王出爐　鐘文慶製茶廠二度奪冠

新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

韓國瑜讚林聰明沙鍋魚頭媲美鼎泰豐

支持台灣醫療援助世界各國王正坤贊助國際醫療典範獎

中風送屏基搶救復健無縫接軌

舌尖上的台東食旅！共嚐台東紅烏龍風味饗宴

又見砍頭樹　整排樟木遭砍　

國王企鵝喜迎新生　「企鵝起名」募集開跑

更多熱門

相關新聞

屏基早產兒與OPEN將同樂

屏基早產兒與OPEN將同樂

在台灣早產兒基金會、財團法人靖娟兒童安全文教基金會、財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會及屏基早產兒基金支持下，屏東基督教醫院今(16)日舉辦早產兒回娘家暨兒童病房關懷活動。邀請7-ELEVEN超人氣的OPEN將表演，並規劃居家安全及交通安全闖關遊戲，守護早產兒平安健康長大。

屏基引進最新電腦斷層設備　助患者爭取搶救時間

屏基引進最新電腦斷層設備　助患者爭取搶救時間

屏基失智症月活動　長者打電玩挑戰自我

屏基失智症月活動　長者打電玩挑戰自我

深耕原鄉醫療67年　屏基原住民員工比例達11.1%

深耕原鄉醫療67年　屏基原住民員工比例達11.1%

「貓虎一家親」游建國　屏基漫畫展

「貓虎一家親」游建國　屏基漫畫展

關鍵字：

屏東基督教醫院屏基腦中風病友會

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

快訊／台、日攜手晉級冠軍戰

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

睽違32年再闖冠軍戰！台灣棒球寫新頁

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

日委大戰「日6局內丟5分」　他跪中華隊只失2分

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面