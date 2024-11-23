中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

▲屏東基督教醫院23日舉辦腦中風病友會。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院今(23)日舉辦腦中風病友會，25位病友及家屬彼此交流復健養生心得，了解急性腦中風治療新發展及切身相關的長期照顧、社會福利資源，現場也特別準備適合病友的餐點，由營養師給予飲食指導。恢復生活自理能力的病友們，誓言要越活越健康。

腦中風是腦部血流受阻，腦細胞會因血流供應不足而缺血壞死，每延遲1分鐘，就有200萬腦細胞受損。因此屏基神經內科主任陳昶宏強調，腦中風搶救分秒必爭，一旦有中風症狀，直接送到可進行腦動脈取栓的醫院急診室，這是搶時間的首要關鍵，在發病24小時內利用腦導管直接將阻塞腦血管的血塊取出，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。今年1至10月屏基腦中風團隊已經幫25位缺血性腦中風患者進行取栓。

68歲劉先生去年11月午睡醒來出現左側肢體無力、偏頭痛的症狀，消防局救護車送到屏基急診室，經過抽血、電腦斷層等檢查，確診為缺血性腦中風，即刻送入血管攝影室進行腦動脈取栓，取出阻塞的血塊，經過一個月的住院治療及復健，他出院時步態雖緩慢，但四肢活動自如，生活可自理，目前可以開車騎機車，還到廣西、日本，行動完全沒有問題

據衛福部統計，腦血管疾病在去年造成12371人死亡，位居國人十大死因第四名，而腦中風發病後通常會留下不同程度的神經功能障礙，尤其青壯年突發腦中風越來越常見，一旦認知或肢體失能，長期照護所需的時間與金錢，對家庭是沉重負擔。

為把握腦中風復健黃金治療期，屏基自103年成立腦中風急性後期照護病房，在病患急性期穩定後，依嚴重程度及恢復潛能，安排病患持續接受密集復健治療。目前提供住院及居家兩種復健模式，另外在住院期間，中醫科也提供急性後期整合照護病患同時接受中醫診療，10年來已經協助1058人恢復生活自理能力。

屏基復健科主任王重元表示，對經濟弱勢、老老照顧或沒人接送到門診復健的病人，腦中風居家復健服務能在黃金治療期提供每天積極復健機會，改善病人失能程度。病人及家屬對於不用久住醫院、不用出門，在家就能獲得復健服務，滿意度達百分百。

今天的活動中，除了安排物理治療師指導病友在家如何做復健；屏基營養師還特地依照地中海飲食原則製作，具備優質蛋白質及新鮮蔬果，適合中風病友吃的溫沙拉及豆漿凍紅茶，提供家屬參考。