若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，而立委沈伯洋近日也頻頻被點名。對此，媒體人謝寒冰16日表示，如果民進黨推派沈伯洋出戰台北市，100份雞排自己一定發，絕對不會放鴿子，賴清德真的決定提名，自己那天跪著直播，若是沈伯洋願意，自己一定去幫忙站台，「完成我的心願可以嗎，賴清德總統」。

謝寒冰於節目《新聞大白話》表示，大家都知道自己跟曹興誠有過節，可是這次完全支持曹興誠的說法，非常贊同，而且自己已經講了，如果民進黨推派沈伯洋出戰台北市的話，自己一定發雞排，絕對不會放鴿子，100份雞排自己一定發。

謝寒冰表示，自己還加碼，若是沈伯洋願意的話，自己一定去幫忙站台，而且一定罵蔣萬安、捧沈伯洋，說到做到。

謝寒冰提到，自己過去在直播也加碼，如果賴清德真的決定提名沈伯洋出戰台北市，自己那天跪著直播，讚嘆主席、感恩主席，拜託賴主席成全。

謝寒冰認為，自己覺得沈伯洋真的是非常優秀的人才，為什麼不提名呢？因為民進黨在台北市真的就是陷入沒有戰將的尷尬處境，雖然吳怡農曾經帶起旋風，但是民進黨真的忍心看吳怡農連續三次敗改蔣萬安嗎？有人說陳建仁選，但大家知道陳最近在幹嘛嗎？人家不會去選台北市，最近在爭取中研院院長。

謝寒冰說，既然民進黨在台北沒有更好的人選，自己真的想不出來民進黨誰比沈伯洋更強，就決定是沈伯洋了好不好，「完成我的心願可以嗎，賴清德總統」。

▼謝寒冰。（圖／資料照）