保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

記者施怡妏／綜合報導

日前一名自稱台大大氣系網友發豪語，預測「台北至少放2天颱風假」，結果大翻車，事後承諾會準備雞排300份、珍奶100杯作為失準的祭品，昨（16日）吸引400人等候領取，未料本尊根本沒出現。一名自稱台大大氣系的學長表示，如果真的是大氣系的學弟PO文，願意代為出資，霸氣喊「雞排你發，錢我出！」

一名自稱大氣系學長的網友在臉書「黑特帝大」發文，「台大大氣學長出個聲」，如果對方真的是大氣系學弟發文，事後也遵守承諾扛責任，他願意幫忙買單，更主動提供自己的學生證字號、姓氏，「雞排你發，帶著學生證跟發票來找我，錢我出」。

原PO希望可以快點找到當事人，「可以早點聯絡我，確認身分，因為這個匿名板無法使用實名，麻煩。」

貼文曝光，網友表示，「學長挺一下母校，幫忙洗清冤屈，學弟肯負責，我就挺」、「學長決定出來捍衛系譽了」、「變大氣壓力了」、「雞排有戲了」、「大人出手了」、「這感覺是真的，期待一下」。

不僅大氣系學長出手幫忙，還有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招牌」，宣布今（17日）將發放300杯手搖飲，並強調，「大氣系祭品文，地理系出！」且飲料業者已證實這件事是真的，該系一名學姊還加碼50杯，於今（17）日中午12點，在「丘森茶室北車店」發放300杯飲料，採先到先得方式發放。

