政治

選台北市長？　沈伯洋自嘲是藍白大標靶：黨中央怎麼做我就怎麼做

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

2026台北市長選戰，民進黨出戰人選未定，目前僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，聯電創辦人曹興誠則力推民進黨立委沈伯洋。對此，沈伯洋今（17日）坦言，曹有向他提過，黨中央則完全沒有與他接觸，且他是藍白的大標靶，參選後如果被攻擊沒有守住，會害到其他縣市。不過，沈伯洋也說，戰士很難選擇自己的戰場，看黨中央怎麼做，他就怎麼做。

民進黨立委沈伯洋今（17日）上午接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪。周玉蔻詢問，建議提名你曹興誠有跟你討論過嗎？沈伯洋坦言，「他有跟我提過」，但因為他還在國會，就專心在自己的位置。

周玉蔻也問，若跳開沈伯洋本人的角度，民進黨台北市長選舉提名像沈伯洋這樣的人，有什麼優缺點？沈伯洋直言，「我已經是藍白的大標靶」，藍白會覺得「哇！太好了！」這樣的人出來可以一直攻。

沈伯洋指出，台北是媒體焦點，需要帶動其他地方選情，若一直被攻擊又沒有守住，就會害到宜蘭、新北、桃園，甚至中南部選情都有可能。優點部分，他則不太知道，沒有想過。不過，沈伯洋也說，民進黨2026還是有氣勢，而且有很好的參選人。選舉要有戰略目標，戰略目標一旦有了後，大家就是往那個戰略目標前進，相信選對會會做出判斷。

周玉蔻追問，如果黨中央叫你選會答應嗎？沈伯洋認為，這都要看怎麼走。目前黨內沒有找他溝通，而他對選舉絕對沒有其他人了解。但從他的角度，現在整個國家都在作戰，「戰士很難選擇自己的…我覺得戰士不容易選擇自己的戰場」。周玉蔻再問，「所以你也沒有否決啊」，若黨中央做了什麼決定，你也願意？沈伯洋回應，「就是看他們怎麼做我就怎麼做，我的態度就這樣」。

沈伯洋也稱讚壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農非常優秀，要選台北市也沒問題，只是選戰策略，之前是不攻擊對方，以政見為主，他一定會在過程中學習，選戰模式只要稍微改變一下還是有機會，吳怡農的形象、學歷都很好。

不過，沈伯洋也坦言，選舉還很長，但要趕快整合是真的，他最擔心的是中國介選，這是他永遠最擔心的事情，地方選舉干預比總統選舉簡單，因為票少，且議員本來就是中國接觸重點。

 
選台北市長？　沈伯洋自嘲是藍白大標靶：黨中央怎麼做我就怎麼做

