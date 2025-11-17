台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

▲等著領大氣系台大生發雞排的人被放鳥。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前一名自稱台大大氣系學生在匿名社團預測台北市會放至少2天颱風假，若預測失準要發300份雞排和100杯珍奶，沒想到賭輸了卻臨時放鳥。就有台大生陸續跳出「捍衛台大名聲」，先是有台大地理環境資源學系學生跳出來要發放手搖飲，又有台大電機系學長「曬學生證」，宣布今（17）日下午3點要發400份雞排。

大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，就有台大電機系已畢業的學長在Threads曬出學生證，「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，會在17日下午3點在台大發400份雞排，直呼「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也在留言處宣布雞排已訂完，並分析自己想了想，無法排除外面的人假扮學弟妹的可能，「這點我講得有點武斷，這對台大大氣、台大是不公平的，但希望我的行動能告訴大家，台大發雞排，沒在跟你匿名的。」

接著，他提醒雨天發雞排應該會蠻混亂的，希望到時候大家能幫忙維持秩序。最後，他則向台大道歉，「發文完才看到，舉辦活動需要申請，造成台大的混亂很不好意思，跟台大說聲抱歉。」