政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，另外包含立委王世堅、沈伯洋、前副總統陳建仁都曾被外界點名。對此，媒體人周玉蔻今（17日）分析，提名陳建仁不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能，陳建仁絕對不可能答應參選，民進黨中央也不會笨到提名王世堅擔當大任。她認為，提名沈伯洋參選展現一種姿態、氣勢與決心，但要有配套，民進黨中央要先替會被打成台獨、引戰者的沈伯洋解套；沈伯洋和支持者也要有吸引中間選民的論說，細節，將來有機會再交代。

周玉蔻表示，民進黨台北市長候選人的提名，戰略、戰術外，黨的信仰、思維，與社會對話的靈魂戰力更為重要。

提到陳建仁，周玉蔻分析，恕她直言，陳建仁前副總統、前行政院長是優秀政治人物，但是選2026台北巿長，不但不會贏，也帶動不出全國選戰動能。主要是民進黨說不出什麼論述目標的所以然，世代交替4個字變成0，釘死在討論平台上，整個台北市選戰很可能凍結在一位好好先生和無能萬安的無可奈何死棋上，當然，自己猜，陳副是絕對不可能答應參選的。

至於王世堅，周玉蔻認為，拋開個人對王世堅的厭惡感和摩鐵事件及問政一無成績的記錄，純就提名王世堅參選台北市長的訴求分析，民進黨如果真的提名王出戰台北市，無異向全黨全世界宣告，背骨、投機份子、不老實問政、無中心思想的風格行徑，代表著民進黨的最新政黨信仰。

周玉蔻說，更赤裸裸公開宣布，王世堅的所謂流量後面由特殊勢力操控的局面，民進黨提名小組和黨中央跪地拜服，下次總統大選候選人提名，也以「流量」為準，中共應該更笑哈哈，所以，自己猜，民進黨中央不會笨到提名王世堅擔當台北市長選戰大任。

周玉蔻分析，提名誰呢？低調台北，吳怡農出線，高調宜蘭、基隆、新北、嘉義市，也是一種集中戰法，打的順手，民進黨2026保住高、南、屏、澎、嘉義縣外，還能更下城池、大勝，問題是，堂堂執政黨能夠棄守首都嗎？

最後，周玉蔻強調，這就回到沈伯洋了，提名沈伯洋參選台北巿長是一種姿態、氣勢與決心，但要有配套，民進黨中央要先替會被打成台獨、引戰者的沈伯洋解套；沈伯洋和支持者也要有吸引中間選民的論說。而配套，在於整體人事配置；論說，要拋棄個人情緒，細節，將來有機會再交代。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

