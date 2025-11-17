台大大氣系學生放鳥！「400人撲空」他拋1疑問：台灣有什麼騙不到

▲昨日有400人到場排隊。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台大大氣系學生日前在匿名粉專預測台北市會放至少2天颱風假，並豪賭預測失準要發放300份雞排和100杯珍奶。昨日就有不少民眾前去排隊，不料卻被放鳥，最後只能空手離去。事件引起討論，「PTT創世神」杜奕瑾忍不住表示，「台灣還有什麼騙不到？」

鳳凰颱風來襲前，一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書「黑特帝大」匿名發文，預測「台北至少放2天颱風假」，如果少放1天，就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份。不過，PO文者昨（16）日卻未依約現身，讓到場排隊的400多人只能失望離去。

對此，台大發布聲明，呼籲各界認清網路謠言匿名與假訊息充斥特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系。另外，台大也不鼓勵、不支持此類未經核准的活動，必要時將會依相關規定勸導或制止。

對於此事，杜奕瑾就在臉書上表示，台大雞排事件算是一個不錯的課程，一篇匿名貼文，騙到400人排隊，「台灣還有什麼騙不到？」他也在留言處補充，匿名發文自稱台大大氣系，大家就相信了？台灣應該安排詐騙的社交演練，給予評比和教育機會。

貼文吸引3000多人按讚，不少網友也留言表示，「龍山寺那群被騙個資虧更大」、「成功的測試」、「直接去買不是比較快嗎」、「那篇文章感覺就很假」。但也有網友回應，「是被騙嗎？我覺得看熱鬧的成分比較多吧」、「另一角度，台灣人互信高、信承諾」。