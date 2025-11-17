「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

▲厄瓜多大毒梟查瓦里亞在西班牙被捕 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

厄瓜多最大販毒集團「狼群」（Los Lobos）首腦查瓦里亞（Wilmer Chavarria）據傳4年前已經身亡，16日卻被證實在西班牙馬拉加市（Malaga）落網，消息震驚國際。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）證實，查瓦里亞在該國與西班牙警方的聯合逮捕行動中落網。這名綽號「皮波」（Pipo）的毒梟2021年被家屬宣稱因新冠肺炎引發心臟病過世，實際上卻是偽造死亡，用假身分潛逃歐洲，暗中遙控境內犯罪活動，包括非法採礦及謀殺行動。

西班牙國家警察在X發布一張照片，顯示查瓦里亞身穿黑綠相間的運動服，被押送走向一輛警車。厄瓜多內政部長萊姆伯格（John Reimberg）正在西班牙與當地警方合作，他形容這次逮捕是「歷史性的一天」。

MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR.



Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

「狼群」擁有約8000名成員，與墨西哥強力販毒集團「哈利斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel）有關，被厄瓜多和美國列為恐怖組織，去年6月遭美國財政部制裁，因其「數千名成員」大幅加劇厄瓜多暴力情勢。

2010年代初期，厄瓜多曾是南美洲最和平的國家之一，卻因為緊鄰秘魯與哥倫比亞等主要產地，成為重要古柯鹼轉運樞紐，各幫派激烈爭奪控制權，導致近年暴力與謀殺犯罪激增。

諾波亞總統以軍事鎮壓犯罪集團作為施政主軸，曾表示希望歐美軍隊加入他對抗「毒品恐怖分子」（narco-terrorists）的戰爭。這次逮捕也恰逢厄瓜多舉行修憲公投，討論是否重新允許外國軍事基地進駐。