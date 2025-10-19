美軍攻擊加勒比海毒梟潛艇　倖存者遣返厄瓜多、哥倫比亞

▲美國海軍桑普森號驅逐艦（USS Sampson，DDG-102）於8月30日停靠在巴拿馬港口。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普表示，美軍日前在加勒比海擊毀一艘疑似載運毒品的潛艇，造成船上4人中2人死亡、2人倖存。倖存者已被遣返至其原籍國厄瓜多與哥倫比亞接受拘留與起訴。川普強調，若讓潛艇靠岸，可能導致2萬5千名美國人喪命，並重申美國絕不容忍任何「毒品恐怖分子」藉海陸運毒。

根據美媒《CNN》，這起行動是川普政府自從9月以來在加勒比海展開的第6次軍事攻擊，針對涉嫌毒品走私的船隻發動精準打擊，也是首次出現生還者的案例。美軍於16日行動後一度拘留兩名倖存者，這也是川普政府針對毒梟行動中首次出現美方拘押人員的情況。

川普在社群平台Truth Social上發文稱，能親自下令摧毀載有4名已知毒品恐怖分子的潛艇，是他的「極大榮耀」。他表示，「在我的監督下，美國絕不容忍任何毒品恐怖分子以陸路或海路輸送非法毒品。」他並指出，倖存的兩人已分別送回厄瓜多與哥倫比亞，將依當地法律接受偵辦。

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）19日晚間證實，該國已接收其中一名倖存者。他在社群平台X上表示，「我們接收了被捕於毒品潛艇中的哥倫比亞人，很慶幸他仍然活著，並將依照法律程序辦理。」

不過，此次拘留行動引發外界對其法律依據的質疑。前美國國務院戰爭權限問題專家芬努肯（Brian Finucane）指出，目前尚不清楚美軍在何種法律授權下可拘押此類嫌犯。《CNN》引述消息人士稱，也正因法律依據不明，政府才考慮將倖存者釋放並遣返。

報導指出，川普政府已撰寫一份機密法律意見書，主張總統根據憲法第二條（Article II）享有廣泛權限，可對被認定為「毒品恐怖分子」的目標進行致命打擊。

不過，歷來涉毒走私者均被視為享有正當法律程序的犯罪嫌疑人，通常由美國海岸防衛隊攔截與逮捕。美國國會兩黨議員也對川普政府此一主張表示質疑，指出依據憲法第一條（Article I），國會才擁有宣戰權，從未授權針對毒品走私者展開武裝行動。