販毒女殺手「陳屍美墨邊境」！生前PO文高調炫富　嗨秀AK-47

▲小恰吉8日與警方交火後喪生。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥惡名昭彰的女殺手「小恰吉」（La Chucky）8日與警方發生槍戰後中彈身亡，她是海灣販毒集團（Gulf Cartel）成員，一度於2019年假死躲避當局追捕，長期在社群媒體上高調炫耀財富與槍械。

綜合外媒報導，警方8日在靠近美墨邊境的雷諾薩市（Reynosa）巡邏時，意外發現一輛失竊的GMC Sierra皮卡車，試圖攔檢卻遭車上武裝分子開火反擊。經過一番激烈追逐，該輛贓車撞上電線桿，雙方再度展開交火，最終5名嫌犯全數死亡，其中包括小恰吉。

警方指出，5名死者均為海灣販毒集團成員，這是墨西哥歷史最悠久的犯罪組織之一，長期控制與美國接壤的邊境走私路線。此外，現場查獲大批軍火裝備，包括6把.223口徑長槍、39個彈匣、4件戰術背心、4套無線電通訊設備及40個破胎器等。

小恰吉長期活躍於社群平台，經常發布搭乘豪車、手持AK-47步槍、身穿迷彩服的照片。她的真實身分成謎，但據傳與海灣販毒集團首腦是情侶關係，主要從事監視哨兵工作。

2019年集團內鬥時，小恰吉一度傳出死訊，被指與其他9名幫派成員遭到處決，後來又在社群媒體宣布復出，她證實當時是假死脫身，8日喪命前一直活躍於馬塔莫羅斯（Matamoros）和聖費爾南多（San Fernando）地區。