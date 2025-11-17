　
大陸 大陸焦點 特派現場

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水　大戶年入百萬

▲河北涼水河鄉清河沿村。（圖／翻攝新京報）

▲河北涼水河鄉清河沿村。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

金價連年上漲的刺激下，河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村，「抽水吸金」的地下淘金行為多年來悄悄蔓延。當地村民以鑽深井抽取地下水，透過活性炭過濾從中吸附金元素，不少家庭投入大量電力與設備長期作業，甚至有人年用電量逼近10萬度、電費高達數萬元（人民幣，下同）。越來越多村民加入，使得地下水位下降、周邊村落淺井屢屢乾涸，引發生態與安全隱患。

▲河北涼水河鄉清河沿村。（圖／翻攝新京報）

▲村民用於「抽水吸金」的鐵桶。（圖／翻攝新京報，下同）

《新京報》報導，10月25日下午，河北青龍滿族自治縣涼水河鄉清河沿村，一戶村民正在自家院中打井，鑽機轟鳴，黃色的泥漿順著村道緩緩流淌。當地村民張浩翔表示，村裡又多了一口「抽水吸金」的井。

當地多名村民稱，「抽水吸金」已在清河沿村及周邊持續多年，流程是將地下水抽上來，通過裝有活性炭的鐵桶過濾，金元素吸附在炭上，再將廢水排入河道；之後活性炭經焙燒等工序便可提取黃金。村內多數深井未取得取水許可，每小時抽水量可達數十噸，部分住戶幾乎日夜不停作業。

▲河北涼水河鄉清河沿村。（圖／翻攝新京報）

在村民王亞軍家中，院內擺放兩個高約兩公尺、直徑約一公尺的鐵桶，桶體設有進水與排水管，內部以鐵絲網固定活性炭。王亞軍說，這種裝置工藝簡單，「把地下水抽上來，用活性炭過一遍，金子就留下來了。」

王亞軍估算，村中已有上百戶加入，「河北岸幾乎家家打深井，晝夜不停地抽水。」他續指，後續提煉較為複雜，多數村民無法自行完成，通常每三個月更換一次活性炭，再將其送往提煉金元素的場所處理。

王亞軍強調，現在一年最少掙二三十萬元，大戶都掙上百萬元，以前金價比較低的時候，村民核算成本，發現並沒有賺到多少錢，所以參與的村民就比較少，現在很多外出務工的村民也紛紛回到村裡淘金。

清河沿村村民指出，附近曾有一座金礦，如今已停採。大陸地質科學院地質研究所研究員蘇德辰分析，地下水含金，可能與早年金礦採用化學藥物浸出工藝有關，部分金元素流失後滲入地下層，「原本可能埋得很深，不會污染飲用水，但被抽上來後再排放，會造成二次污染。」

蘇德辰強調，金元素屬重金屬，「普通的金對人體沒有好處」，呼籲嚴禁此類行為，並要求相關部門強化尾礦與廢棄礦山監管。

關鍵字：

淘金河北水源枯竭環境污染吸金

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

