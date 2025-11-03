父奔走調解求交保　政二代顏大鈞續押2月！吸金近億有逃亡之虞

▲政二代顏大鈞遭控詐欺吸金近億元，台南地院再裁定延押2月。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，被控打著「政二代」名號，涉嫌以父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元，檢方起訴移審台南地院被裁押2月，顏大鈞以「積極與被害人和解」為由聲請交保，台南地院審酌後認為仍有逃亡之虞，裁定自11月14日起延押2個月。

檢方起訴指出，顏大鈞明知被控利用父親顏純左曾任台南市副市長、政商關係良好等名義取信他人，涉嫌於2021年至2023年間佯稱可投資市府重劃區、科技執法等標案，保證利息分潤，陸續詐取5名被害人共計9198萬多元，南檢另追加起訴。

南檢於2025年6月起訴移審台南地院，台南地院於6月18日認為顏大鈞未居住於戶籍地，且居住於友人租屋處，曾試圖出境，若具保在外恐影響應訊配合，具刑事訴訟法第101條第1項第1款羈押原因。此外，其供詞與資金取得及證人證述存在差異，並有避重就輕之嫌，恐有勾串共犯及證人之虞，符合刑事訴訟法第101條第1項第2款羈押原因，裁定續押2月。

因續押期限將屆，台南地院再開羈押庭，審理時顏大鈞與律師主張，在其父親協助下，已與3名被害人調解並支付現金履行條件，另2人金額較大且涉及本金利息計算複雜，希望法官准予交保，以利當面協商和解事宜。顏之律師並主張顏大鈞早先因憂遭追債而逃匿，如今積極解決債務爭議，已無逃亡動機，請求交保，以科技監控或限制住居替代羈押。

但法官審酌後指出，仍認為顏男反覆涉犯詐欺取財罪嫌疑重大。且顏自2025年4月起失聯，6月間企圖搭機出境未果，隨後輾轉藏匿於台南、台中多處，顯有逃亡事實，且供述前後矛盾，與證人說法落差大，案件被害人至少5人且金額龐大，近期檢方又有追加起訴之舉，相關情節仍未釐清，羈押原因及必要性依然存在，且顏男即使續押尚未禁見，家人仍能協助與被害人洽談完成調解，法官裁定自11月14日起延長羈押2月。