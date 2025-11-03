　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父奔走調解求交保　政二代顏大鈞續押2月！吸金近億有逃亡之虞

▲政二代顏大鈞遭控詐欺吸金近億元，台南地院再裁定延押2月。（記者林東良翻攝）

▲政二代顏大鈞遭控詐欺吸金近億元，台南地院再裁定延押2月。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，被控打著「政二代」名號，涉嫌以父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元，檢方起訴移審台南地院被裁押2月，顏大鈞以「積極與被害人和解」為由聲請交保，台南地院審酌後認為仍有逃亡之虞，裁定自11月14日起延押2個月。

檢方起訴指出，顏大鈞明知被控利用父親顏純左曾任台南市副市長、政商關係良好等名義取信他人，涉嫌於2021年至2023年間佯稱可投資市府重劃區、科技執法等標案，保證利息分潤，陸續詐取5名被害人共計9198萬多元，南檢另追加起訴。

南檢於2025年6月起訴移審台南地院，台南地院於6月18日認為顏大鈞未居住於戶籍地，且居住於友人租屋處，曾試圖出境，若具保在外恐影響應訊配合，具刑事訴訟法第101條第1項第1款羈押原因。此外，其供詞與資金取得及證人證述存在差異，並有避重就輕之嫌，恐有勾串共犯及證人之虞，符合刑事訴訟法第101條第1項第2款羈押原因，裁定續押2月。

因續押期限將屆，台南地院再開羈押庭，審理時顏大鈞與律師主張，在其父親協助下，已與3名被害人調解並支付現金履行條件，另2人金額較大且涉及本金利息計算複雜，希望法官准予交保，以利當面協商和解事宜。顏之律師並主張顏大鈞早先因憂遭追債而逃匿，如今積極解決債務爭議，已無逃亡動機，請求交保，以科技監控或限制住居替代羈押。

但法官審酌後指出，仍認為顏男反覆涉犯詐欺取財罪嫌疑重大。且顏自2025年4月起失聯，6月間企圖搭機出境未果，隨後輾轉藏匿於台南、台中多處，顯有逃亡事實，且供述前後矛盾，與證人說法落差大，案件被害人至少5人且金額龐大，近期檢方又有追加起訴之舉，相關情節仍未釐清，羈押原因及必要性依然存在，且顏男即使續押尚未禁見，家人仍能協助與被害人洽談完成調解，法官裁定自11月14日起延長羈押2月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去
拼賺23萬！　6檔抽籤股起跑
是你嗎？北捷「145億中選一」幸運兒誕生　享免費搭捷運1年
台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁
2台灣人在新加坡入獄！　盜刷百萬狂買iPhone、名牌包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

新店74歲翁開錯巷弄　倒車誤踩油門衝進民宅！屋內2人嚇傻

父奔走調解求交保　政二代顏大鈞續押2月！吸金近億有逃亡之虞

首例！熟女騎YouBike叼菸蛇行　三重警攔下搜出喪屍煙彈

快訊／冷氣工18樓墜落亡！遺體爆頭卡天井...2樓露臺戶才剛交屋

實習律師心情不好要抱抱！強吻女同學不認罪　被判刑轉行現況曝

冷血畫面曝！台中變態房客燒死母女　「邊脫手套」淡定離去

26歲台大醫畢業生偏鄉訓練　遇車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

新店74歲翁開錯巷弄　倒車誤踩油門衝進民宅！屋內2人嚇傻

父奔走調解求交保　政二代顏大鈞續押2月！吸金近億有逃亡之虞

首例！熟女騎YouBike叼菸蛇行　三重警攔下搜出喪屍煙彈

快訊／冷氣工18樓墜落亡！遺體爆頭卡天井...2樓露臺戶才剛交屋

實習律師心情不好要抱抱！強吻女同學不認罪　被判刑轉行現況曝

冷血畫面曝！台中變態房客燒死母女　「邊脫手套」淡定離去

26歲台大醫畢業生偏鄉訓練　遇車禍頸椎骨折...親友深恐釀癱瘓

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

妻驚醒「尪不見」！變態男失蹤竟夜衝縱火　前房東母女慘雙亡

買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

快訊／新北男跟家人要錢不成　4樓墜落撞雨遮送醫

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

專訪／睽違24年回歸小螢幕！陸小芬疫情「收掉芳療副業」親曝原因

新店74歲翁開錯巷弄　倒車誤踩油門衝進民宅！屋內2人嚇傻

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

兩步變身日劇主角！AI雪景特效＋人生三格寫真洗版社群

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

社會熱門新聞

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

鏟子超人變恐怖情人！挾持前女友拒捕獨自墜樓亡

快訊／台中工人大樓安裝冷氣　失足墜落當場慘死

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

曾月入百萬！100分陸配雞來台　釀溺殺2幼女悲劇

即／北市男突倒臥人行道　警到場已死亡

婦撿浪貓闖斑馬線遭2機車撞飛亡　兒全程目睹

人夫性侵女友人辯「她主動」　法官不買單重判

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

台中縱火嫌「正面曝光」！17歲少女葬身火窟

更多熱門

相關新聞

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

緬甸惡名昭彰的詐騙大本營「KK園區」驚傳末日景象！緬甸軍方近日對該園區發動毀滅性清剿，連續數日使用無人機甚至引爆炸藥，園區內火光沖天、濃煙滾滾，連對岸的泰國都感受到震動。此舉引發園區內上千名涉詐人員（俗稱「豬仔」）的「大逃亡」，他們為求活命，不顧一切跳入邊界的莫伊河（Moei River），試圖游向泰國，釀成多人溺斃的慘劇。

KK園區677人連夜逃泰國　秒被攔截

KK園區677人連夜逃泰國　秒被攔截

名醫涉性侵棄保40萬逃出國　今回台收押

名醫涉性侵棄保40萬逃出國　今回台收押

4月嬰「頭骨肋骨全斷」　狠父判刑再續押2個月

4月嬰「頭骨肋骨全斷」　狠父判刑再續押2個月

性感黑絲女沒錢付車資　真實身分曝光眾人驚呆

性感黑絲女沒錢付車資　真實身分曝光眾人驚呆

關鍵字：

逃亡政二代顏大鈞吸金續押

讀者迴響

熱門新聞

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面