社會 社會焦點 保障人權

快訊／美濃大峽谷有新事證！地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，農地被挖出深達12公尺的巨大坑洞，橋頭地檢署展開偵辦，27日帶隊前往涉案地主石麗君的住家時，石女丈夫巫男拒捕，喝下不明液體意圖自傷，經送醫搶救仍命危，家屬不排除要轉院救治。

美濃大峽谷案持續延燒，原是盜採砂石案，卻因挖出坑洞實在過於巨大被戲稱為「美濃大峽谷」，橋頭地檢署搜索後，先後聲押承租人王國正、前檢察官陳正達、警友會站長黃文合等人獲准。而市議員朱信強特助兼地主石麗君及其夫巫清文，分別以100萬元及80萬元交保，並限制住居。

但檢調持續追查美濃大峽谷並發現新事證，27日執行第3波搜索，帶隊再度前往石麗君住家，石麗君配合調查，但其丈夫巫男疑激烈失控，喝了不明液體，意圖自傷阻止檢調，經送往醫院救治仍命危，家屬不排除要轉往大醫院救治。

據了解，石麗君因被指控涉嫌花費上千萬元，僱人承租土地開挖，遭到檢方拘提到庭，經檢察官訊問後，認為她涉犯廢棄物清理法等罪犯嫌重大，再度向法院聲請羈押禁見，昨日法官裁定獲准，但可抗告。

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭地檢署持續偵查盜採砂石案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

相關新聞

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

嘉里大榮物流10月23日承接彰化肉品業者運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄，規避說明問題貨車位置長達一個半小時，遭高雄市衛生局裁罰，結果在25日晚間大榮物流發出澄清稿喊冤，不過此舉惹惱了衛生局，就在今天（26日）發布新聞加重對嘉里大榮貨運裁罰300萬，並移送地檢署偵辦。

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

高雄4措施防堵非洲豬瘟　全面禁廚餘養豬

高雄4措施防堵非洲豬瘟　全面禁廚餘養豬

議員酸高雄變高譚市　檢舉砂石場竟被業者警告

議員酸高雄變高譚市　檢舉砂石場竟被業者警告

