超級女騙子詐3.7億！林百里妻子和鄭豐喜遺孀都上當　朱立安再判3年半

▲名媛朱立安，詐騙林百里妻子何莎等人在內的政商名流，再遭判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

今年4月間獲得財經雜誌《富比士》評比，以117億美元身價，再度蟬聯台灣首富的廣達集團總裁林百里，妻子何莎於2014年間遭名媛朱立安詐騙購買基金，陸續匯款5千萬元。朱女因此遭判刑10年定讞，發監執行。但她又因詐騙另名男子2000萬元，最高法院再將她判刑3年6月定讞。

因AI當紅的關係，讓廣達股價飆上新高，在2024年7月間公布的台灣富豪榜上，林百里以122億美元身價的身價，成為新科台灣首富。而在今年4月間公布的評比中，他再度蟬聯台灣首富，並列名為世界第210名富豪。即便身家顯赫，林百里的妻子何莎，也難逃詐騙的命運。

根據檢調單位調查，朱立安曾任香港華亞證券董事，她虛設境外紙上公司，招攬投資未經核准的境外基金。打扮入時的朱女，2014年間透過關係認識何莎，隨即對何莎展開話術，宣稱投資境外的AXIS基金，謊稱該基金以投資不動產為標的，相對保本又低風險，年息獲利達到8.4％，3年後可以全數贖回。為了取信何莎，朱女還帶她到辦公室中，並出示董事名片。何莎自2014到2016年間，陸續匯款5千萬元。

不僅何莎遭騙，作家鄭豐喜遺孀吳繼釗也遭朱女詐騙，陸續匯款2千餘萬元；此外還有許多政商名流遭詐騙。檢方對朱女提起公訴，法院最後認定朱女詐騙所得達3.7億元，最高法院日前將朱女判刑10年定讞。朱女已被發監執行。

此外，還有一名被害人也因遭騙2000萬元而提告，一二審法院將朱女判刑3年6月、另外判刑5月得易科罰金15萬元，判刑5月部分先行定讞。判刑3年6月部分上訴第三審後，最高法院17日駁回上訴定讞，朱女的刑度還要再增加。