社會 社會焦點 保障人權

夏于喬父親涉富南斯跨國吸金案　判2年4月定讞！啟動防逃機制

▲▼夏于喬父親夏世紘40萬元交保，其兒子到場具保。（圖／記者孫于珊攝）

▲藝人夏于喬父親夏世紘（穿紅衣者）參與吸金案，遭最高法院判刑定讞。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人夏于喬的父親夏世紘，因參與新加坡來台的富南斯集團在台發展，還專門成立「夏爸團隊」，協助公司吸金33億元。檢方依違反《銀行法》起訴夏爸等16人，夏爸一二審均遭判刑2年4月。案經上訴，最高法院5日傍晚駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，夏爸將入獄服刑。

檢調單位調查發現，富南斯集團在2017年間就從新加坡派出高層來台設點，一開始就找上夏世紘。夏世紘協助找場地舉辦說明會，並招攬會員。而雖然夏爸沒有出面，但內部的成員都對外宣稱，夏爸就是夏于喬的父親。

至於集團則對外誆稱，已經研發出AI人工智慧幫人類賺錢，同時推銷投資美國股票的套裝課程，宣稱投資每單位美金1萬元，每月保證有8％獲利，另外還有分紅8％，總共16％的高利潤。如此高獲利吸引大批民眾掏錢投資，檢方2020年破獲集團起訴時，估計集團共吸金超過33億元，因此依照違反《銀行法》「非法經營收受存款業務罪」起訴夏爸在內的16人。

一審法院認定集團吸金達10億元，夏爸也確實協助集團吸金，一審法院因此將夏爸判刑2年4月。案件上訴第二審。高等法院二審審理後，仍認定該集團吸金數額為10億8,015萬9,953元，其中夏爸參與期間，吸收資金數額為9億2,263萬8,250元，另外夏爸招攬投資人而吸收資金共計1,355萬272元。因此高院二審駁回夏爸與檢方的上訴，維持夏爸2年4月的刑期。其餘被告也分別判刑5年6月到1年10月不等的刑度。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此於5日駁回上訴，夏爸遭判刑2年4月定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免夏爸等人落跑，逃避刑責。

11/03 全台詐欺最新數據

夏于喬父親涉富南斯跨國吸金案　判2年4月定讞！啟動防逃機制

角頭殺人躲24年　判15年定讞

角頭殺人躲24年　判15年定讞

綽號「陳老師」的66歲男子陳來發，26年前捲入持槍討債案件，持開山刀殺死對方，最後潛逃多年。本以為逃過25年追訴期，殊不知《刑法》修法後，殺人罪的追訴時效改為永久，讓他躲了24年還是要接受審判。一二審均將他判刑15年，案經上訴，最高法院5日駁回上訴，全案定讞。

