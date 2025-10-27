金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

▲大陸民眾陳斐在重慶某處河道內淘金。（圖／翻攝央廣網）

記者魏有德／綜合報導

隨著國際金價屢創新高，重慶部分河道再掀「淘金熱」。來自安徽的男子陳斐毅然辭職專職淘金，每日蹲守河邊尋找砂金，運氣好的話，半天能收穫約1克黃金，轉手約500元人民幣（約2200元新台幣）。然而，律師提醒，個人河道淘金行為已涉違法，相關行為不僅存在安全風險，也可能觸及刑事責任。

《央廣網》報導， 安徽人陳斐為了淘金，毅然辭掉工作，帶著「淘金夢」奔赴重慶。他在淘金群中表示，「我找到幾個礦點，肯定能出不少貨。」

▲大陸電商平台上販售的「淘金工具」。（圖／翻攝央廣網）

據悉，陳斐在「淘金群」內發文時，正在河邊車內蹲守，觀察天氣預報等待雨停後便可下河淘金。待雨勢稍歇，他便用手搖設備淘了半天，最終收穫約1克黃金，依當日行情約可賣得500元人民幣。他無奈地說，「要是不下雨，我肯定能淘到更多。」

近期金價一度衝上每盎司4350美元，帶動不少大陸民眾湧入淘金群組與短影音直播間交流「踩點」經驗，甚至購買淘金設備嘗試自行開採。一些電商平台還出現「出入神器」、「淘金利器」等商品，銷量激增。

也有淘金領域的直播主提醒新手「別被淘金地圖騙了」，還勸誡「這行靠經驗，不靠運氣」。

▲大陸官方在特定區域豎立的禁止淘金告示。（圖／翻攝央廣網）

北京市中盾律師事務所律師郭聰提醒，黃金屬於國家保護性開採礦種，河道淘砂屬於非法開採行為，「若利用淘金設備逃避費用或牟利，情節嚴重者可能被依《刑法》第二百八十五條追究刑責。」

大陸中國地質科學院研究員蘇德辰指出，河道砂金多分佈於河流內流速變緩的側彎處、礫石層底部等地，但個人以簡易設備開採的效率極低，且多數地區已多次被開挖，剩餘金粒稀少。也有相關領域專家提醒，淘金熱背後潛藏風險與法律紅線，「淘金夢」若缺乏專業與審慎評估，最終恐成一場空。