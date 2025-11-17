快訊／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟

▲煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水。（圖／網友提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳，煙波四季雙泉館地下室停車場11日晚間發生嚴重淹水事故，超過30輛車慘遭泡水。11名受災住客委託律師發表聯合聲明，指控飯店未妥善履行防災義務，導致災情擴大，並計畫展開集體訴訟。飯店則表示 目前正討論後續回應方式。

住客聲明說，中央氣象署早在11日下午4點55分便將宜蘭列為「超大豪雨地區」，白米溪水位於晚間6點快速暴漲。然而飯店未巡查或通知住客移車，防水閘門及沙包防護設備更是失靈，導致洪水如瀑布般灌入地下室。住客指控 飯店直到晚間近8點才首次廣播，且未提及地下室已淹水、移車已來不及，甚至在宣布即將斷水斷電後，仍未提供應急支援或安全指引。

住客進一步指出，部分人因涉水查看車輛受傷，飯店卻未採取任何安全防護措施。至於理賠問題，飯店雖聲稱會協助聯繫保險公司，但實際上是住客自行聯繫後才獲得回應，且飯店僅投保300萬元公共意外責任險，住客損失補償至今仍未有明確方案。

住客委託律師提出5大聲明，包括飯店輕忽中央警報、未採取防災準備、設備失靈及人員應變不足等，並批評飯店在事前、事中與事後均嚴重失職。住客認為 此次事件並非天災，而是典型人禍，呼籲飯店正視責任並給予合理賠償。