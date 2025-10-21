　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸住戶偷挖百坪地下室　鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

▲安徽六安一小區住戶偷挖百坪地下室，導致其餘32戶建物受損。（圖／翻攝新民晚報）

▲安徽六安一小區住戶偷挖百坪地下室，導致其餘32戶建物受損。（圖／翻攝新民晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

安徽六安市霍山縣景秀藍灣小區一名業主私自開挖約300平方公尺（約百坪）地下室，導致整棟樓結構受損、32戶房屋牆面出現裂縫，甚至有住戶家中滲水。涉案業主已被公安機關逮捕，相關房屋完成初步加固，事件持續引發關注。

▲安徽六安一小區住戶偷挖百坪地下室，導致其餘32戶建物受損。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，今（2025）年8月，霍山縣一小區業主發現，自家樓棟的一樓業主私挖地下室，導致樓棟30餘戶房屋開裂。接到舉報後，當地迅速成立由住建、城管、公安等單位組成的聯合調查組，第一時間核查處置，依法依規開展檢測普查、基礎加固、結構安全鑒定、案件調查等工作。

據當地有關部門介紹，9月1日，房屋基礎加固工程完成，涉案業主黃某松已於8月21日被公安機關依法刑事拘留，9月19日被執行逮捕，案件正在進一步偵辦中。

受影響的景秀藍灣小區居民指出，涉事業主黃某某在自家一樓住處私自施工，未報批便動工開挖地下室。經檢測，開挖面積達256.2平方公尺、深約3.7公尺，基礎層多處混凝土破損、鋼筋外露，整棟樓結構安全性被評為「C級」，屬存在顯著安全隱患的建築。

住戶包女士表示，自8月發現有人偷挖地下室後，樓上多戶牆體出現橫向、縱向甚至「八字形」裂縫，她居住的9樓頂層更因牆面開裂導致窗台大理石斷裂滲水。她憤怒控訴稱，「他們白天用挖機施工，晚上就偷偷把土運出去，用三米高圍欄遮著，根本看不見。」

霍山縣政府曾緊急介入，擔心建築坍塌，臨時安置住戶十天，補助由違建業主支付，每人每天150元人民幣。霍山縣政府回應稱，事件發生後已組成聯合調查組展開取證及安全鑑定，涉案業主黃某松已依法批捕，房屋基礎加固於9月完成。後續將依調查結果追責相關人員，並持續監測樓體安全，確保居民生命與財產安全。

