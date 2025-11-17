日本今派官員赴北京協商「台灣有事」　日相高市早苗獲民意支持

▲日本首相高市早苗與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日在國會表示，若中國以軍艦攻擊台灣，日本可能行使集體自衛權，引發中國強烈反彈。中國呼籲民眾「暫勿赴日」呼籲、勸阻學生赴日留學，並召見日本大使抗議。為避免緊張情勢升溫，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日啟程前往北京，預計明（18）日會晤中國外交部亞洲司司長劉勁松。

根據《日本放送協會》、《共同社》、《產經新聞》等日媒，高市早苗7日在眾議院預算委員會指出，若中國武力進犯台灣，情勢可能構成「存亡危機事態」，日本依法可行使集體自衛權。此說法引發北京強烈不滿，中國隨後召見日本大使金杉憲治，要求撤回相關答辯。

中國駐大阪總領事薛劍也在社群平台發表「斬首論」，引發日本強烈抗議。日中兩國連日互相召見大使，外交緊張急速升溫。

面對局勢升溫，日本政府決定派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京直接協商。金井已於17日出發，預計18日與中國外交部亞洲司司長劉勁松等官員會談，說明高市早苗在國會的答辯並未改變日本政府既有政策，強調雙方即使在台灣問題上立場不同，也不應影響民間交流。

中國除召見大使外，14日晚更發布旅遊警示，呼籲公民暫勿赴日、並勸留學生重新檢視赴日計畫，使雙方關係再度陷入冷對抗。日本政府則不樂見緊張局勢進一步升溫，強調將「冷靜觀察中方動向」，藉由外交對話尋求降溫。

在外交緊張之際，《朝日新聞》公布15、16日實施的最新民調，高市內閣支持率達69%，較10月組閣後的68%更高，是「歷屆內閣屈指可數」的高水準。不支持率則從上月的19%微降至17%。報導指出，多數內閣通常在第二次民調跌幅明顯，但高市仍維持高檔，顯示政策初期反應正面。

另外，日本非營利組織「言論NPO」原定與中國國際傳播集團於17日公布日中共同民調結果，不過疑似受到高市早苗發言對日中關係的影響，已宣布二度延期，且是2005年每年實施後首度延期，受到「台灣有事」影響而延後。