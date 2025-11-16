　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才剛PO耶誕卡諷中國！美駐日大使再喊話「G7一致挺台海穩定」

▲美國駐日大使葛拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐日大使葛拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美中日關係因「台灣有事」議題持續升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日連續在社群平台X發文，強調美日同盟將堅定維護台海和平與穩定，並反對任何試圖以武力或脅迫方式改變區域現狀的行為。葛拉斯更貼出美國總統川普與日本首相高市早苗上月登上美軍「喬治華盛頓號」航艦的照片，凸顯美日合作緊密。

高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，中國駐大阪總領事薛劍甚至公開發表「斬首」暴言，引發日本社會強烈譴責，日中外交也迅速升溫至對抗層級。

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

中日雙方近日多次互召大使抗議，關係急速降溫，中國外交部並呼籲中國公民暫時避免前往日本。面對中方接連挑釁，葛拉斯這兩日更以幽默方式回擊，他日前上傳一張耶誕卡圖片，諷刺感謝中國駐日官員「助攻」強化美日同盟，引起日本網友熱烈回響，稱讚他以從容反擊外交風波。

葛拉斯稍早再度發文重申，美日與G7理念一致，將共同維護自由開放的印太與台海和平。他也批評中方近期言論「暴露本性」，反駁《環球時報》前總編輯胡錫進對高市的辱罵，直指對方「分不清外交與挑釁」。在中日舌戰升溫下，美國透過大使密集發聲，展現對日本與台海議題的明確支持。

全球最富裕城市排行出爐！東京奪冠　台灣「5座城市」名次曝光

美日同盟台海和平中日關係高市早苗外交風波

