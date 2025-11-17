中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

▲全日空。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

中國呼籲民眾暫時避免前往日本旅遊，但日本航空業者表示，目前機位預訂情況都未受到影響，航班營運也維持正常。中國外交部先前對日本首相高市早苗談及台灣議題大動作反彈，引發中日緊張，並進一步促使中國民航業者宣布提供往返日本機票的免費退票措施。

中國外交部先前發布聲明，呼籲中國公民「暫勿前往日本」，聲明指出，此舉回應日本首相高市早苗近期針對台灣議題的談話。高市早苗日前將「台灣有事」與日本自身安全掛勾，引發北京強烈不滿，中國政府隨後升高警示，提醒國民避免赴日可能面臨的風險，此警示立即引起各界關注，外界也擔憂是否會影響日本觀光市場及航班需求。

不過日本航空業者目前並未觀察到明顯衝擊，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空（Japan Airlines）都表示，航班預訂並未出現異常，未有任何飛往日本的航班因中國警示而取消。2家航空公司指出，目前旅客如常訂位與搭乘，市場需求維持穩定。業者強調，會持續密切關注局勢變化，但目前營運狀況完全正常。

日本國家旅遊局指出，今年1月至9月之間，共有748萬名中國旅客赴日旅遊，是所有國家與地區之中最多的訪日客源。中國旅客長期是日本觀光市場的重要支柱，對住宿、零售、交通與地方消費貢獻巨大。因此，中國政府的旅遊警告引發外界擔憂，恐對日本觀光與航空業造成影響。然而就目前情況而言，警示尚未引發退潮效應，顯示短期內旅遊需求仍具韌性。

另一方面，中國各大航空公司上周末陸續宣布，將提供往返日本航班的免費退票服務。中國國際航空（Air China）在官網發布公告，表示將因應外交部最新聲明採取「特殊措施」，自即日起至12月31日，所有往返東京、大阪等日本城市的航班皆可免費取消。中國東方航空（China Eastern Airlines）與中國南方航空（China Southern Airlines）也發布相同政策，允許旅客在期限內辦理免手續費退票。

中國航空公司強調，此措施旨在配合政府提醒，讓旅客因應情勢變化做出彈性安排，不過目前尚未出現大規模退票潮，日本航空業者仍維持正常載運水準。外界預期，若中日關係後續更趨緊繃，可能才會進一步影響旅遊市場；日本觀光與交通相關單位也表示，將持續觀察中國旅客動向，並評估中國官方警示對未來訪日需求的實際影響。