　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

▲全日空,ANA。（圖／達志影像／美聯社）

▲全日空。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

中國呼籲民眾暫時避免前往日本旅遊，但日本航空業者表示，目前機位預訂情況都未受到影響，航班營運也維持正常。中國外交部先前對日本首相高市早苗談及台灣議題大動作反彈，引發中日緊張，並進一步促使中國民航業者宣布提供往返日本機票的免費退票措施。

中國外交部先前發布聲明，呼籲中國公民「暫勿前往日本」，聲明指出，此舉回應日本首相高市早苗近期針對台灣議題的談話。高市早苗日前將「台灣有事」與日本自身安全掛勾，引發北京強烈不滿，中國政府隨後升高警示，提醒國民避免赴日可能面臨的風險，此警示立即引起各界關注，外界也擔憂是否會影響日本觀光市場及航班需求。

不過日本航空業者目前並未觀察到明顯衝擊，全日本空輸（All Nippon Airways）與日本航空（Japan Airlines）都表示，航班預訂並未出現異常，未有任何飛往日本的航班因中國警示而取消。2家航空公司指出，目前旅客如常訂位與搭乘，市場需求維持穩定。業者強調，會持續密切關注局勢變化，但目前營運狀況完全正常。

日本國家旅遊局指出，今年1月至9月之間，共有748萬名中國旅客赴日旅遊，是所有國家與地區之中最多的訪日客源。中國旅客長期是日本觀光市場的重要支柱，對住宿、零售、交通與地方消費貢獻巨大。因此，中國政府的旅遊警告引發外界擔憂，恐對日本觀光與航空業造成影響。然而就目前情況而言，警示尚未引發退潮效應，顯示短期內旅遊需求仍具韌性。

另一方面，中國各大航空公司上周末陸續宣布，將提供往返日本航班的免費退票服務。中國國際航空（Air China）在官網發布公告，表示將因應外交部最新聲明採取「特殊措施」，自即日起至12月31日，所有往返東京、大阪等日本城市的航班皆可免費取消。中國東方航空（China Eastern Airlines）與中國南方航空（China Southern Airlines）也發布相同政策，允許旅客在期限內辦理免手續費退票。

中國航空公司強調，此措施旨在配合政府提醒，讓旅客因應情勢變化做出彈性安排，不過目前尚未出現大規模退票潮，日本航空業者仍維持正常載運水準。外界預期，若中日關係後續更趨緊繃，可能才會進一步影響旅遊市場；日本觀光與交通相關單位也表示，將持續觀察中國旅客動向，並評估中國官方警示對未來訪日需求的實際影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思
快訊／經濟學人「台灣病」效應　新台幣開盤勁揚
「雲街」現蹤！　1圖看強冷空氣南下中
金色Logo專屬大咖！大谷翔平續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選
沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅
普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商
快訊／三重男清晨倒路旁！送醫搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌影片曝！　至少32死

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

高市內閣民調「支持率達69%」　高物價對策44%受訪者肯定

才剛PO耶誕卡諷中國！美駐日大使再喊話「G7一致挺台海穩定」

台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐

16台遊客吃5披薩被羞辱！義市長急滅火：將與台灣代表會談

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌影片曝！　至少32死

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

高市內閣民調「支持率達69%」　高物價對策44%受訪者肯定

才剛PO耶誕卡諷中國！美駐日大使再喊話「G7一致挺台海穩定」

台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐

16台遊客吃5披薩被羞辱！義市長急滅火：將與台灣代表會談

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

辛納再勝小蠻牛！強勢衛冕年終賽冠軍　　延續室內31連勝神話

快訊／中日局勢升溫　賴清德：籲克制展現大國風範！請中國三思

快訊／經濟學人「台灣病」效應　新台幣開盤勁揚逾1角

國安級買盤進場　教授示警：資產至少2%加密幣

又是沒儲蓄的一年？三大理財復盤方法　別再繼續當月光族

台積電漲25元至1455　台股漲逾280點衝破27600

山路散步突見人影！韓男星「叫了幾聲」才發現是屍體　嚇壞急報警

「新TOYOTA神車休旅」測試車日本現身！搭載1.6升渦輪配全新能源動力

「挑房不搶房」的首購時代　北屯買氣仍稱霸台中　

2027旗艦iPhone陣容曝光　折疊機之外還有Air 2、20周年款

圭賢「超愛你」變很標準 始源一旁緊張喊：小心！XD

國際熱門新聞

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

公審台灣客惹怒兩國！義市長：下周見台灣代表

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

大馬變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

「台海有事」風波延燒！美駐日大使再嗆中

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

韓物流中心狂燒2天　1100萬件衣鞋恐燃毀

高市內閣民調「支持率達69%」

更多熱門

相關新聞

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

中日關係持續緊繃，解放軍軍報更示警「日本全境恐淪為戰場」。面對外界對台海局勢的擔憂，日本沖繩公民團體「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄（Kunio Arakaki）指出，一旦自衛隊涉入台海衝突，日本恐全面捲入戰火，甚至面臨毀滅危險。

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

中國外交部、文旅部再提醒：公民避免赴日

中國外交部、文旅部再提醒：公民避免赴日

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲漸增

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲漸增

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

關鍵字：

中國日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

兒婚前收入全上繳　父：婚後本利歸還再送房

更多

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面