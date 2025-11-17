沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

中日關係持續緊繃，解放軍軍報更示警「日本全境恐淪為戰場」。面對外界對台海局勢的擔憂，日本沖繩公民團體「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」事務局長新垣邦雄（Kunio Arakaki）指出，一旦自衛隊涉入台海衝突，日本恐全面捲入戰火，甚至面臨毀滅危險。

綜合中媒《觀察者網》與《澎湃新聞》報導，新垣邦雄13日在上海「全球南方學術論壇」分論壇表示，他長期反對日本政府提出「台灣有事即日本有事」的主張，並質疑以此作為加強軍備的理由。他指出，「不再有沖繩戰役．生命寶貴會」多年致力於降低沖繩軍事負擔、反對美軍基地擴建，立場始終明確。

新垣邦雄提及，前首相安倍晉三（Shinzo Abe）卸任後強調台灣牽動日本「存亡危機事態」，現任首相高市早苗（Sanae Takaichi）更成為首位在任上明白說出此事的日本領導人。新垣邦雄指出，日本為應對「台灣有事」已在沖繩部署飛彈；依照日美安保機制，只要美方介入，自衛隊勢必跟進，沖繩將再度站上第一線。

新垣邦雄認為，日美如今多以中國最終將推進兩岸統一步驟作為前提，但「這原本是兩岸之間的問題，不是日本的問題」。他強調，中國從未表示要攻擊沖繩，真正提高日本風險的，是自衛隊依安保框架被自動捲入衝突。他警告，高市早苗若在涉台議題上「一句失言」都可能引爆局勢，「一旦日本與中國開戰，日本將面臨毀滅風險」。

報導指出，宮古島、石垣島等先島群島位於沖繩本島西南側，其中與那國島距離台灣僅約110公里。日本政府今年3月公布「台灣有事」避難計畫，擬將先島群島約12萬居民撤往九州與山口縣避難1個月，顯示政府已為最壞情況預作安排。

另一方面，中媒《人民日報》2023年曾刊登中國國家主席習近平提及「中國與琉球王國歷史淵源」的談話，引發外界解讀為北京反制日本涉台論述，並掀起「琉球地位未定論」討論。

沖繩知事玉城丹尼（Danny Tamaki）同年7月訪中時受訪指出，不應因「台灣有事」論調使沖繩再陷戰火。他表示理解日本政府主張具備「最低限度自衛能力」，但從沖繩角度而言，軍事強化只會升高區域緊張，恐引發難以預測的後果。