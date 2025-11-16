▲敏盛醫療體系50週年，響應ESG永續行動淨灘護海洋。（圖／敏盛醫療體系提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應ESG永續行動並慶祝敏盛醫療體系成立50週年，其醫療體系事業盛弘醫藥、敏成健康科技、敏成公司及楊梅分局楊梅民防中隊聯合主辦「敏盛50週年ESG公益淨灘活動」，特別以「客家文化與在地永續」為主軸，15日在新屋區永安漁港南岸展開，百名同仁與眷屬共同參與，齊心守護海洋環境。

敏盛醫療體系副執行長張長榮表示，邁入50週年之際，醫療服務不僅重視人本關懷，更致力推動環境永續與社會責任。透過「敏盛50週年公益淨灘活動」，期待喚起更多人對海洋保育的重視，讓愛與永續從日常生活開始扎根，共同打造更美好的健康環境。

▲敏盛醫療體系淨灘。（圖／敏盛醫療體系提供）

淨灘活動以「環保＋公益＋地方文化」為三大核心理念，由體系副執行長張長榮及敏成公司董事長楊坤璋帶領員工共同投入。活動內容除實際清理海灘廢棄物、進行塑膠微粒分類與垃圾調查外，也安排「客家美食半日遊」體驗，讓環境守護與文化永續相互交融，使參與者在寓教於樂的過程中實踐綠色生活。

▲扛走海灘大廢棄輪胎。（圖／敏盛醫療體系提供）

活動地點鄰近海洋客家牽罟文化館與笨港灣停車場，地形平坦、安全易行，並設有盥洗與休息區，十分適合親子共同行動。主辦單位亦向桃園市政府環保局申請環保工具與清運支援，並自備手套、鐵夾、垃圾袋等清潔用品，確保參與者能安心投入環保行動。

活動同時也結合治安與反詐騙宣導，由楊梅分局分局長張仁傑、偵查隊副隊長項德全、交通隊張文政組長及永安派出所所長黃仁佑，向同仁與眷屬提醒最新詐騙手法、交通安全觀念及自我防護要領，藉由淺顯易懂的案例提升民眾防詐意識，期盼大家在守護環境的同時，也能守護自身財產與安全。此外，活動全程響應減塑政策，不提供瓶裝水，改設置飲水補充站，鼓勵自備環保杯。