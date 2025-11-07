　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

▲長庚醫院迎50週年，音樂人羅大佑創作全新院歌

▲羅大佑老師（左）捐贈黑膠唱片支持長庚醫療公益，由程文俊主委（右）代表接受。（圖／長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚醫院將於明年迎來創院50週年，知名音樂人羅大佑老師慷慨捐贈最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片一千張，為長庚醫療團隊送上最暖心祝福，並以具體行動支持長庚醫療公益。長庚醫院7日舉辦羅大佑音樂分享會，吸引各界人士聆聽，會場600個座位爆滿。

長庚醫院表示，2026年適逢長庚醫院邁入50週年院慶的重要里程碑，因知名音樂人兼醫師背景的羅大佑老師，卓越才華與深厚人文關懷，深受肯定，邀請羅大佑老師為本院創作全新院歌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅大佑老師以動人旋律與細膩歌詞刻劃著長庚自創院以來，始終堅持守護生命、不以營利為目的，以及取之於社會、用之於社會的宗旨。這首院歌將成為全院共同的精神象徵，記錄醫療團隊半世紀以來的努力與使命。明(2026)年12月的長庚醫院50週年院慶活動上，羅大佑老師將親自獻唱這首歌，用音樂化作祝福，伴隨長庚醫院邁向下一個50年。

▲長庚醫院迎50週年，音樂人羅大佑創作全新院歌

▲左起：廖美南副總執行長、蘇輝成副總執行長、黃集仁院長、潘延健總執行長、陳建宗副主任委員、陳昱瑞名譽主委、程文俊主委、羅大佑老師、朱敬然總監、許智超副總執行長、裴育晟部長、王瑞慧董事長。（圖／長庚醫院提供）

長庚決策委員會程文俊主委表示，羅大佑老師是身為醫師出身的音樂家，對醫療工作的理解與敬意特別深切，他以音樂為橋樑，讓醫護在旋律中重新感受初心與力量，這份祝福對長庚而言意義非凡。羅大佑老師並將親筆簽名版黑膠唱片贈予長庚醫院，由程文俊主委代表接受，程主委也回贈感謝狀表達誠摯謝意。

長庚醫院表示，羅大佑老師的義舉不僅是對醫療團隊的肯定，未來也將結合長庚醫療公益活動，透過音樂的力量為偏鄉兒童早療注入更多的愛與關懷，讓跨越醫療與藝術的美好延伸到更多需要幫助的角落。

羅大佑老師畢業於醫學系，出道近五十年，以《鹿港小鎮》等多首經典創作深深影響華語流行音樂發展，作品兼具時代關懷與人文溫度，既能觸動人心，也引發社會思考，被譽為華語音樂的靈魂人物。本次捐贈的黑膠專輯收錄《雨夜落花》、《望青春風》、《月夜愁眠》、《四季戀紅》四首作品，曲風細膩溫潤，傳遞人生體悟與深厚情感。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光
快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損
前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯
蘋果iPhone 18 Pro新技術曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

過度換氣恐慌症！中榮嘉義分院揭密胸悶呼吸急促成因

高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛　採公路接駁

每胎6萬、第4胎13萬！雲林生育補助創紀錄　12月公布新版

過度換氣恐慌症！中榮嘉義分院揭密胸悶呼吸急促成因

高雄本土登革熱+1！市場攤商發燒確診　484人匡列採檢足跡曝光

非洲豬瘟解禁恢復屠宰首日　桃市府關心供需價格聯合稽查

立冬豬價看漲3至5％　供應回穩！雲林肉品市場：春節前價格微漲

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

朋友出軌「會提醒／勸說／沉默？」　網給答案：名聲搞不好更慘

「美國高蛋白」竟是中國來的！奸商改標籤詐百萬　衛生局開罰

國3貨車追撞釀2死「遺體掛車頭」！2名死者身分曝光

你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

前妻生日變他忌日！男恆春暴衝釀1死7傷　家屬悲慟：沒開過特斯拉

凱蒂佩芮新歌認情變！ 　歌詞吐心聲「OK繃貼滿破碎的心」：曾說服自己你會改

谷關溫泉吊橋深呼吸　創意吶喊獲梨山限量茶包

喬科維奇雅典賽奪室內200勝　場中擊掌掀全場高潮

戴錫欽允蔣萬安為白營站台　許甫爭取選票不論黨籍、李明璇喊良性競爭

長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

立冬天熱吃補易上火！　改吃溫潤食材補氣又順口

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

生活熱門新聞

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

俗諺「立冬暖冬天冷」　氣象署解析：有一句有可信度

今「立冬」6禁忌一次看　3星座小心身體疾病

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

更多熱門

相關新聞

嘉義長庚醫院運動醫學研討會　職棒選手分享經驗

嘉義長庚醫院運動醫學研討會　職棒選手分享經驗

「第六屆長庚運動醫學年度學術研討會」昨（1）日於嘉義長庚醫院盛大登場。本屆以「棒球故鄉．運動醫學新高峰」為主題，特別呼應嘉義作為台灣棒球精神的發源地，將運動醫學專業與棒球文化深度結合，邀集全國運動醫學領域專家及臨床團隊齊聚一堂，共同探討棒球運動傷害防治、臨床治療與實務應用的新進展。

「感染性主動脈瘤」開刀手術效果優於支架

「感染性主動脈瘤」開刀手術效果優於支架

長庚醫院領航癌症防治　三大亮點護全民健康

長庚醫院領航癌症防治　三大亮點護全民健康

AI精準篩檢+整合照護！長庚醫院領航癌症防治

AI精準篩檢+整合照護！長庚醫院領航癌症防治

與諾貝爾獎最近的距離　長庚邀請坂口擔任「頂尖醫學研究顧問」

與諾貝爾獎最近的距離　長庚邀請坂口擔任「頂尖醫學研究顧問」

關鍵字：

長庚醫院50週年音樂人羅大佑全新院歌黑膠唱片

讀者迴響

熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

錯過分流登記　財政部曝補救方式

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面