長庚醫院迎50週年！音樂人羅大佑創作全新院歌　捐千張黑膠唱片

▲羅大佑老師（左）捐贈黑膠唱片支持長庚醫療公益，由程文俊主委（右）代表接受。（圖／長庚醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長庚醫院將於明年迎來創院50週年，知名音樂人羅大佑老師慷慨捐贈最新專輯《季春四望夜雨愁》黑膠唱片一千張，為長庚醫療團隊送上最暖心祝福，並以具體行動支持長庚醫療公益。長庚醫院7日舉辦羅大佑音樂分享會，吸引各界人士聆聽，會場600個座位爆滿。

長庚醫院表示，2026年適逢長庚醫院邁入50週年院慶的重要里程碑，因知名音樂人兼醫師背景的羅大佑老師，卓越才華與深厚人文關懷，深受肯定，邀請羅大佑老師為本院創作全新院歌。

羅大佑老師以動人旋律與細膩歌詞刻劃著長庚自創院以來，始終堅持守護生命、不以營利為目的，以及取之於社會、用之於社會的宗旨。這首院歌將成為全院共同的精神象徵，記錄醫療團隊半世紀以來的努力與使命。明(2026)年12月的長庚醫院50週年院慶活動上，羅大佑老師將親自獻唱這首歌，用音樂化作祝福，伴隨長庚醫院邁向下一個50年。

▲左起：廖美南副總執行長、蘇輝成副總執行長、黃集仁院長、潘延健總執行長、陳建宗副主任委員、陳昱瑞名譽主委、程文俊主委、羅大佑老師、朱敬然總監、許智超副總執行長、裴育晟部長、王瑞慧董事長。（圖／長庚醫院提供）

長庚決策委員會程文俊主委表示，羅大佑老師是身為醫師出身的音樂家，對醫療工作的理解與敬意特別深切，他以音樂為橋樑，讓醫護在旋律中重新感受初心與力量，這份祝福對長庚而言意義非凡。羅大佑老師並將親筆簽名版黑膠唱片贈予長庚醫院，由程文俊主委代表接受，程主委也回贈感謝狀表達誠摯謝意。

長庚醫院表示，羅大佑老師的義舉不僅是對醫療團隊的肯定，未來也將結合長庚醫療公益活動，透過音樂的力量為偏鄉兒童早療注入更多的愛與關懷，讓跨越醫療與藝術的美好延伸到更多需要幫助的角落。

羅大佑老師畢業於醫學系，出道近五十年，以《鹿港小鎮》等多首經典創作深深影響華語流行音樂發展，作品兼具時代關懷與人文溫度，既能觸動人心，也引發社會思考，被譽為華語音樂的靈魂人物。本次捐贈的黑膠專輯收錄《雨夜落花》、《望青春風》、《月夜愁眠》、《四季戀紅》四首作品，曲風細膩溫潤，傳遞人生體悟與深厚情感。