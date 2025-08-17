敏盛醫療體系副總裁張云辭世　享壽80歲　8/18舉行告別式

▲張長榮於其敏盛經國總院辦公室設置靈堂，供親友、同仁弔唁追思父親張云。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛醫療體系副總裁張云於7月中旬辭世，享壽80歲，告別式於8月18日上午10時40分、假台北市懷愛館(辛亥路三段330號)景行樓一樓景明廳設奠舉行。張云的長子張長榮擔任敏盛醫療體系副執行長，近月來於其敏盛經國總院辦公室設置靈堂，播放其父生平事蹟，許多親友、同仁紛紛前往弔唁追思張云，皆萬般不捨！

▲楊敏盛(左)臉書po文追憶老友張云(右)，中為張云長子張長榮。（圖／擷取自楊敏盛臉書）



敏盛醫療體系總裁楊敏盛於臉書追憶相識、相惜逾50年的張云指出，張云是雲林子弟，幼時家境小康，先後就讀東勢鄉明倫國小、北港初中東勢分部（今東勢國中）及台北縣私立滬江中學，豈料初中二年級時，家道中落，但未影響其對地方公共事務的關心與努力打拚。

楊敏盛說，張云因投入醫療事業，倆人相識、相知共同創辦敏盛醫療體系，並由其擔任醫療體系副總裁職務。隨著兩人的二代楊弘仁和張長榮，赴美讀書畢業、返台並加入體系的服務行列，二代情更加彌篤深厚。

楊敏盛肯定張云事業有成後，秉持「取之社會、用之社會」理念，張云多年來致力公益，積極推動在地關懷，創辦「修梅獎學金」，每年提供雲林沿海7所國中、小各2萬元，鼓勵清寒優秀學子向學，2018年3月出版個人傳記《愛，雲林之子-張云》，期望透過自身故事激勵更多偏鄉學子奮發自強、走出人生道路。