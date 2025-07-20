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敏盛醫療50週年　昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

▲敏盛醫療50週年，昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

▲簡歆瑜分享昇捷建設以ESG視角探索健康城市未來。（圖／昇捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

敏盛醫療體系今年50週年，總裁楊敏盛親自書寫「追求卓越五十有成，永續發展毋忘初心」和同仁共勉的話，展現敏盛醫療的企業精神；桃園在地昇捷建設，長年來從建築到飯店，從ESG到AI，以前曕性思維，推動低碳建築與桃園智慧城市的企業責任，深受各界認同。

因此，敏盛醫療於7月19日50週年院慶，特地邀請昇捷建設關係企業-千塘行旅永續長簡歆瑜，進行「讓藝術美學建築與旅宿餐飲說話-永續行動與生活共好之路」主題，分享企業如何實踐ESG精神。

簡歆瑜於分享昇捷建設於建築、旅宿與餐飲三大事業體中實踐 ESG 的歷程與未來展望中指出，此次跨界對談不僅展現建築業者的永續深耕，更象徵與醫療體系共同為「健康城市」願景注入新能量。

▲敏盛醫療50週年，昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

▲昇捷建設投入ESG 內部教育訓練，頒發取得「永續管理師」與「碳管理師」證照同仁獎勵金。（圖／昇捷提供）

簡歆瑜說，昇捷建設立足桃園35年，深信，ESG不是口號，而是一種跨時代的責任傳承。30年前，董事長梁慧琪即體認到環境永續的重要性，率先啟動 ISO 14001環境政策宣言，是全國首張拿到 ISO 14001 環境管理系統認證，這不僅是一張證書，更是一段歷史的見證。它記錄著昇捷早在碳稅、碳中和、ESG 等詞彙尚未成為顯學之時，便已自主投入環境管理，堅持初衷、踏實前行30年。

▲敏盛醫療50週年，昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

▲昇捷建設取得 ISO14064-1 認證，並導入 WELL 健康建築與 LEED 綠建築理念。（圖／昇捷提供）

而昇捷建設近年來，致力推動「智慧新建築、健康新生活、永續新世代」的企業理念，與敏盛醫療「追求卓越，永續發展毋忘初心」的企業精神，不謀而合。

簡歆瑜說，昇捷建設成立的初心，即許下「五贏」與「六心」的承諾。五贏指的是：顧客、員工、廠商、股東、社會，讓每位利害的關係人都能共享成果。六心則是：有心、用心、細心、 良心、善心、積極的心，從建築事業到餐飲事業體，同仁是最重要的資產，也是把服務變成「六星級」的關鍵，而是昇捷 DNA 的一部分，懷抱這份初心，30年來從未鬆懈！

▲敏盛醫療50週年，昇捷建設分享以ESG視角探索健康城市未來

▲簡歆瑜分享昇捷建設以ESG視角探索健康城市未來。（圖／昇捷提供）

簡歆瑜表示，如果說，30年來ISO 14001 代表我們對「E：環境」的承諾，「五 贏」對應著「S：社會責任」，代表著對利害關係人的在乎，而「六心」則體現了「G：公司治理」的精神。昇捷建設秉此初心2024年並高聲倡議ESG，以實際行動呼應《歐洲綠色政綱》（The European Green Deal）。今年《昇捷建設 2024 永續報告書》正式問世，未來期盼能與敏盛醫療體系持續交流，並以此次50週年為起點，邁向 ESG 的下一個里程碑。

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