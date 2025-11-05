相隔18年！西班牙國王將訪問中國　高顏值曾為歐洲最帥王子

▲西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）。（圖／路透社，下同）

記者魏有德／綜合報導

西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）應大陸國家主席習近平邀請，將於10日至13日對中國進行國是訪問，是他自2014年登基後首次訪華，同時為西班牙國王時隔18年再度踏上中國土地。此行恰逢中西全面戰略夥伴關係建立20週年，預期將在雙邊政治與經貿合作領域有更多發展。

《上觀新聞》報導，外交部發言人毛寧3日表示，習近平主席、總理李強與全國人大常委會委員長趙樂際將分別會見費利佩（菲利佩）六世，雙方將就中西關係及共同關心的國際與地區議題深入交換意見。

毛寧指出，在兩國元首戰略引領下，中西關係保持高水準發展，中方願藉此訪機會，深化互利合作與人文交流，為動盪國際局勢注入更多穩定性與正能量。

據了解，菲利佩六世現年56歲，以高挑挺拔的身材與親民形象聞名，青年時期曾被譽為「歐洲最帥王子」。菲利佩六世擁有加拿大與美國教育背景，取得喬治城大學國際關係碩士學位，並接受陸、海、空三軍正規軍事訓練。2014年登基後，他與王后萊蒂西亞及兩名公主一同維持高人氣，被外界視為歐洲王室的「模範家庭」。

菲利佩六世曾表示，西中兩國高層往來密切、政治互信不斷增強，並高度讚賞中國在新能源與高鐵等領域的成就，「西班牙支持多邊主義與自由貿易，願與中方加強在國際機構的協作，共同維護全球貿易秩序。」

根據行程，費利佩六世將先後造訪成都與北京，出席兩場經濟論壇，預計將簽署多項政治、經濟及文化合作協議，推動雙邊市場相互開放。