大陸 大陸焦點 特派現場

獵奇！北京博物館開賣「蟑螂粉咖啡」　恐怖外觀嚇壞一票人

▲▼北京博物館賣蟑螂粉咖啡。（圖／翻攝小紅書）

▲北京博物館賣蟑螂粉咖啡。（圖／翻攝小紅書）

記者柯振中／綜合報導

大陸北京「萬物博物館」近日推出以昆蟲為主題的「蟑螂粉咖啡」，自6月底上市後在網路掀起熱烈討論。這款飲品每杯售價人民幣45元（約新台幣196元），上層灑有蟑螂粉，並搭配烘烤過的大麥蟲作為裝飾，外觀獵奇、挑戰味蕾，不少民眾直呼「光看名字就喝不下去」。

根據館方說法，研發「蟑螂粉咖啡」的初衷，是希望藉由「將自然帶進日常」的理念，破除大眾對昆蟲的偏見，讓人以新角度看待自然生態。除蟑螂粉咖啡外，還推出大麥蟲咖啡、含豬籠草消化液的特調，以及萬聖節限定的螞蟻飲品。館方強調，所有昆蟲原料均來自合法中藥房與專業養殖場，並經過烘烤及安全處理，符合食品安全標準。

至於口感部分，館方形容蟑螂粉咖啡「焦香中帶微酸」，大麥蟲咖啡則有堅果般香氣，螞蟻飲品酸度較高，而豬籠草特調則近似果味飲料。雖然名稱令人卻步，但館方表示實際風味「比想像中溫和許多」。

▲▼北京博物館賣蟑螂粉咖啡。（圖／翻攝小紅書）

▲北京博物館賣蟑螂粉咖啡。（圖／翻攝小紅書）

不過，這類昆蟲飲品仍屬小眾市場。館方坦言，「蟑螂粉咖啡」每日銷量僅約十多杯，主要顧客是追求新奇體驗的年輕族群，「很多人看到名字就打退堂鼓，尤其家長帶小孩更是敬謝不敏。」

近年來，大陸各地陸續出現獵奇飲品。雲南普洱一家咖啡館曾推出「草蜢拿鐵」、「竹節蟲美式」，杭州亦曾販售以乾燥小蛇裝飾的「蛇咖」，但因嚇哭孩童上架僅一天即被下架。

 
11/10 全台詐欺最新數據

471 1 6834 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

北京博物館蟑螂粉咖啡昆蟲

