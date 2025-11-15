　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹賊跨近300公里台南行竊！靠開車門得手1萬元　躲網咖遭活逮

▲▼ 新竹男子花5小時搭車南下行竊，最終在新竹一處網咖被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新竹男子花5小時搭車南下行竊，最終在新竹一處網咖被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南善化區蓮潭里一處社區民眾日前報案稱，自家愛車遭小偷開車門行竊，偷走現金1萬餘元，警方擴大調閱監視器後逮到待在網咖逍遙的陳姓男子，他遠從從新竹搭車5小時南下行竊，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

本案源於本月11日晚間6時許有民眾報案稱，在同日凌晨2時許遭竊賊開啟車門行竊，損失現金新台幣1萬餘元，善化分局隨即成立專案小組，經擴大調閱監視器，掌握可疑竊嫌為陳姓男子，立即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，

初步調查，年約30歲的陳嫌居無定所，11日深夜他遠從從新竹新豐火車站搭乘區間車耗時5個多小時南下到南科火車站，利用深夜時段民眾熟睡時，潛往善化蓮潭里數個社區利用民眾停在自家前車輛未上鎖的疏忽，逐一以試拉車門把手方式，來查看車門有無上鎖，如發現未上鎖，陳嫌即進入車內行竊現金、零錢或值錢物品，行徑十分乖張，且陳嫌十分狡猾，又以徒步方式躲避追查，並於犯案後，再搭乘火車逃逸。

14日下午4時許，見時機成熟，專案小組成員在新竹縣新豐鄉某網咖內發現陳嫌行蹤，經查明身份後拘提到案，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲▼ 新竹男子花5小時搭車南下行竊，最終在新竹一處網咖被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化警分局長劉柏陞表示，竊案對民眾的影響是多方面的，包括財產損失、心理壓力（如不安感和恐懼）、對環境缺乏信任，以及可能影響民眾對治安的觀感，尤其是住宅、住家周邊或自小客車遭竊，除了財物損失，更會引發負面情緒，為此，善化警方局能在短時間內奔波300公里查獲陳姓竊嫌到案，不只讓轄區居民安心，也展現南警維護治安的決心，更讓市民放心！

劉分局長呼籲，民眾將車輛停放於集合或封閉式社區停車場，也應該要上鎖，以避免讓宵小有機可乘，另也請民眾多留意身邊可疑的人事物，加強鄰里互助，如發現可疑，請立即撥打110報案，公私協力，一起打擊犯罪，維護居住環境安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台鐵死傷事故　台中站旅客落軌遭自強號撞上
古久保坦言驚訝遭撤換！　今離台球員大陣仗送機
婦孤獨死成乾屍！　生日賀卡「歡樂就是健康」躺信箱
快訊／水泥車進加油站　輾死81歲婦
民進黨2026初選登記截止　高雄「4搶1」、台南妃憲對決
2投手涉操縱投球！　美參院對MLB下最後通牒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1新營路段4車連環撞！小客車側翻路邊　4人送醫現場畫面曝

假買黃金真行竊！男交易手鍊「神偷式」藏口袋　騙領錢溜了

船上有暗艙「就是不開」真相曝光　走私4600公斤大蒜！6人起訴

涉詐獲緩刑又跑去當車手　他賺4千元下場要關2年、罰8萬

82歲婦孤獨死成乾屍！生日賀卡躺信箱　「歡樂就是健康」祝福成空

快訊／高雄水泥車進加油站輾81歲婦　命危送醫搶救不治

快訊／台南華宗橋1男落水！民眾目睹急報警　送醫搶救仍不治

「雄獅部隊」天兵營區抽電子菸！寢室還藏喪屍煙彈　這下慘了

已2度酒駕「無照酒後上路」超速撞死人還落跑　超劣駕駛重判8年

快訊／台中大里車禍3人撞一團！婦耳漏意識不清　25歲騎士壓車下

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

國1新營路段4車連環撞！小客車側翻路邊　4人送醫現場畫面曝

假買黃金真行竊！男交易手鍊「神偷式」藏口袋　騙領錢溜了

船上有暗艙「就是不開」真相曝光　走私4600公斤大蒜！6人起訴

涉詐獲緩刑又跑去當車手　他賺4千元下場要關2年、罰8萬

82歲婦孤獨死成乾屍！生日賀卡躺信箱　「歡樂就是健康」祝福成空

快訊／高雄水泥車進加油站輾81歲婦　命危送醫搶救不治

快訊／台南華宗橋1男落水！民眾目睹急報警　送醫搶救仍不治

「雄獅部隊」天兵營區抽電子菸！寢室還藏喪屍煙彈　這下慘了

已2度酒駕「無照酒後上路」超速撞死人還落跑　超劣駕駛重判8年

快訊／台中大里車禍3人撞一團！婦耳漏意識不清　25歲騎士壓車下

國1新營路段4車連環撞！小客車側翻路邊　4人送醫現場畫面曝

嘉義綠色小旅行！觀海樓遠眺溼地、候鳥　休閒漁場體驗搭環保船

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

解密情報曝：阿里巴巴助解放軍「鎖定美國目標」　恐威脅國安

一次就捐1000萬！有錢阿姨「都有1共同點」　網點頭：很低調

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

假買黃金真行竊！男交易手鍊「神偷式」藏口袋　騙領錢溜了

川普要告BBC！放話「最高求償50億美元」：他們承認騙人

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

陸敬民／寶佳又開降價話題　中部破壞價、北部急滅火

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

社會熱門新聞

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

特赦劉媽媽只缺臨門一腳　檢已放棄上訴

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

五口命案王家女婿發聲

23歲男遭賓士左轉撞死　父崩潰：希望沒了

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

獨／超綠女友狗！愛巢慘淪偷吃戰場　小王還找砲友設局

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

不滿發雞排活動　男揚言帶槍掃射乞丐 

更多熱門

相關新聞

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），14日率夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）及訪問團抵達台南，黃偉哲市長與副市長葉澤山、多名局處首長於市府熱情迎接，德魯總理此行最重要行程之一，即見證該國駐台大使範東亞（H.E. Donya Lynex Francis）代表巴士底市（Basseterre City）與黃偉哲市長正式簽署姊妹市協定。

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

台南安定區工廠大火畫面曝光　延燒300坪

台南安定區工廠大火畫面曝光　延燒300坪

即／台南工程公司火警　恐怖黑煙衝天

即／台南工程公司火警　恐怖黑煙衝天

台南市北勢國小登教育科技展秀成果偏鄉打造最強數位教室

台南市北勢國小登教育科技展秀成果偏鄉打造最強數位教室

關鍵字：

台南新竹行竊開車門現金

讀者迴響

熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面