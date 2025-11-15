新竹賊跨近300公里台南行竊！靠開車門得手1萬元　躲網咖遭活逮

▲新竹男子花5小時搭車南下行竊，最終在新竹一處網咖被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南善化區蓮潭里一處社區民眾日前報案稱，自家愛車遭小偷開車門行竊，偷走現金1萬餘元，警方擴大調閱監視器後逮到待在網咖逍遙的陳姓男子，他遠從從新竹搭車5小時南下行竊，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

本案源於本月11日晚間6時許有民眾報案稱，在同日凌晨2時許遭竊賊開啟車門行竊，損失現金新台幣1萬餘元，善化分局隨即成立專案小組，經擴大調閱監視器，掌握可疑竊嫌為陳姓男子，立即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，

初步調查，年約30歲的陳嫌居無定所，11日深夜他遠從從新竹新豐火車站搭乘區間車耗時5個多小時南下到南科火車站，利用深夜時段民眾熟睡時，潛往善化蓮潭里數個社區利用民眾停在自家前車輛未上鎖的疏忽，逐一以試拉車門把手方式，來查看車門有無上鎖，如發現未上鎖，陳嫌即進入車內行竊現金、零錢或值錢物品，行徑十分乖張，且陳嫌十分狡猾，又以徒步方式躲避追查，並於犯案後，再搭乘火車逃逸。

14日下午4時許，見時機成熟，專案小組成員在新竹縣新豐鄉某網咖內發現陳嫌行蹤，經查明身份後拘提到案，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

善化警分局長劉柏陞表示，竊案對民眾的影響是多方面的，包括財產損失、心理壓力（如不安感和恐懼）、對環境缺乏信任，以及可能影響民眾對治安的觀感，尤其是住宅、住家周邊或自小客車遭竊，除了財物損失，更會引發負面情緒，為此，善化警方局能在短時間內奔波300公里查獲陳姓竊嫌到案，不只讓轄區居民安心，也展現南警維護治安的決心，更讓市民放心！

劉分局長呼籲，民眾將車輛停放於集合或封閉式社區停車場，也應該要上鎖，以避免讓宵小有機可乘，另也請民眾多留意身邊可疑的人事物，加強鄰里互助，如發現可疑，請立即撥打110報案，公私協力，一起打擊犯罪，維護居住環境安全。