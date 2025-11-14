　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），14日率夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）及訪問團抵達台南，黃偉哲市長與副市長葉澤山、多名局處首長於市府熱情迎接，德魯總理此行最重要行程之一，即見證該國駐台大使範東亞（H.E. Donya Lynex Francis）代表巴士底市（Basseterre City）與黃偉哲市長正式簽署姊妹市協定。

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南深受訪問團惠臨而感到榮耀。他提到德魯總理長期為台灣在國際場域發聲，尤其在國際組織上替台灣力挺站台，台南市民都心懷感謝。台南是台灣第一個城市，也是具有三百年首都歷史的文化古都，而巴士底市則是聖克里斯多福及尼維斯聯邦的首都，同樣是該國歷史最悠久的城市，兩市在歷史底蘊上的共鳴，使這次締盟格外具有象徵意義。

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

德魯總理致詞時表示，台灣雖地小卻力量強大，而這份能量在台南彰顯得更加明顯。他走訪古蹟後感受到台南對歷史的延續與守護，而該國也擁有兩座古堡，這正是與台南文化連結的起點。他笑說台南芒果舉世聞名，而克國也有芒果節，兩市之間的緣分「註定要成為姊妹」。

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

德魯總理也談到，目前有不少克國留學生在台南求學，尤其在機械工程等領域表現優異，回國後更能為國家轉型注入能量。他強調，小國同樣能懷抱大夢想，台灣與克國已攜手走過許多重要里程，期待未來透過兩市締盟，創造更多合作，讓更多人因交流而受益。

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

巴士底市位於聖基茨島西南岸，是聖克里斯多福及尼維斯聯邦首都及最大城市，其名由法國人命名，意指「低地」。台灣於1983年與該國建交，成為其宣佈獨立後首個建交國，雙方自此情誼穩固，今日的姊妹市締盟更為外交合作寫下新頁。

▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）▲聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開出6.91億大樂透　彩券行曝店內神奇預兆
台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死
「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬
快訊／大樂透6.91億元一注獨得！
身邊帶6歲女！她站橋上吹風被盯上 　海巡一查驚：非法躲437
每晚呻吟到4點！男女連日激戰6小時　泰足球員道歉認：體力太好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

台南火警「汙染物飄向南方」！高雄市環保局緊急提醒：關窗少外出

防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

嘉義縣推廣野生動物教育　強化學生野生動物保育意識

嘉義朴子警結合社區敬老活動　強化防詐意識

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

普發現金成詐騙新目標　金山警啟動社區識詐防線

馬太鞍溪堰塞湖溢流致道路中斷　花蓮警啟動多點交通管制

台南火警「汙染物飄向南方」！高雄市環保局緊急提醒：關窗少外出

防堵豬瘟！新北加碼補貼飼料、防疫設備　助養豬場穩定轉型

嘉義縣推廣野生動物教育　強化學生野生動物保育意識

嘉義朴子警結合社區敬老活動　強化防詐意識

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

6.91億大樂透一注獨得　花蓮彩券行曝「早、晚班店員感應地震」

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

不滿發雞排活動...揚言帶槍掃射乞丐　41歲男落網改口「一時氣憤」

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬佩

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！獎落這縣市

孫芸芸澳洲豪宅自拍腹肌美腿見客　美麗秘訣「重訓、戒糖」

盧廣仲師弟人氣太旺「演唱會全秒殺」：沒想到這天這麼快就來了

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

地方熱門新聞

台中普發5萬元？盧秀燕：有錢就發

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

武淵國小淹成汪洋「泡爛慘況」曝

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

台南後壁木造平房突燃全面燃燒消防16車29人撲滅無人傷

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲加快腳步

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

桃園每年千名孩子需做入學心理鑑定

你所不知道的中壢國　走讀結合情境劇11/16登場

桃園龍潭三坑水鄉　大溪百吉休區公告劃定

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

更多熱門

相關新聞

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

台南市安定區14日發生火警，高雄市政府環保局晚間表示，因當時吹北風，濃煙與污染物被導引往南方，影響高雄多處空氣品質。至今日20時，左營及前金測站的空氣品質指標（AQI）已達橘色提醒等級，部分地區懸浮微粒濃度明顯升高。

台南安定區工廠大火畫面曝光　延燒300坪

台南安定區工廠大火畫面曝光　延燒300坪

即／台南工程公司火警　恐怖黑煙衝天

即／台南工程公司火警　恐怖黑煙衝天

台南市北勢國小登教育科技展秀成果偏鄉打造最強數位教室

台南市北勢國小登教育科技展秀成果偏鄉打造最強數位教室

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

關鍵字：

聖克里斯多福尼維斯總理台南巴士底市台南姊妹市

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面