友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南　巴士底市與台南締結姊妹市

聖克里斯多福及尼維斯總理德魯與夫人率團造訪台南，市長黃偉哲在市府迎接訪團。

記者林東良／台南報導

友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew），14日率夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）及訪問團抵達台南，黃偉哲市長與副市長葉澤山、多名局處首長於市府熱情迎接，德魯總理此行最重要行程之一，即見證該國駐台大使範東亞（H.E. Donya Lynex Francis）代表巴士底市（Basseterre City）與黃偉哲市長正式簽署姊妹市協定。

黃偉哲表示，台南深受訪問團惠臨而感到榮耀。他提到德魯總理長期為台灣在國際場域發聲，尤其在國際組織上替台灣力挺站台，台南市民都心懷感謝。台南是台灣第一個城市，也是具有三百年首都歷史的文化古都，而巴士底市則是聖克里斯多福及尼維斯聯邦的首都，同樣是該國歷史最悠久的城市，兩市在歷史底蘊上的共鳴，使這次締盟格外具有象徵意義。

德魯總理致詞時表示，台灣雖地小卻力量強大，而這份能量在台南彰顯得更加明顯。他走訪古蹟後感受到台南對歷史的延續與守護，而該國也擁有兩座古堡，這正是與台南文化連結的起點。他笑說台南芒果舉世聞名，而克國也有芒果節，兩市之間的緣分「註定要成為姊妹」。

德魯總理也談到，目前有不少克國留學生在台南求學，尤其在機械工程等領域表現優異，回國後更能為國家轉型注入能量。他強調，小國同樣能懷抱大夢想，台灣與克國已攜手走過許多重要里程，期待未來透過兩市締盟，創造更多合作，讓更多人因交流而受益。

巴士底市位於聖基茨島西南岸，是聖克里斯多福及尼維斯聯邦首都及最大城市，其名由法國人命名，意指「低地」。台灣於1983年與該國建交，成為其宣佈獨立後首個建交國，雙方自此情誼穩固，今日的姊妹市締盟更為外交合作寫下新頁。