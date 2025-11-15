北港媽109年再巡台南　陳亭妃以御守傳防詐警訊

▲陳亭妃於記者會展示「妃妃祈福打詐御守」，結合祈福與防詐意涵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽將自15日起駕南巡，睽違109年，16日再度踏上台南，引發台南市全市宗教信仰界熱烈關注。

民進黨立委陳亭妃表示，台南是眾神之都，信仰深植人心。此次黑面三媽南巡，不僅是宗教盛事，也象徵在丹娜絲颱風後為台南帶來安定與祝福。「同時，全國詐騙案件手法層出不窮，我特別向媽祖祈願，希望台南市民與信眾都能遠離詐騙。」

為深化防詐意識，陳亭妃首度推出「妃妃祈福打詐御守」，將六大反詐提醒融入御守，讓信眾在祈福之餘，也能牢記防詐要點。御守六大內容包括：記住165反詐騙專線；不聽、不信、不轉帳；防詐三要：要存疑、要查證、要聯繫；Line連結勿亂點；電話訊息要查證；網路陷阱要避開。

陳亭妃表示，「這六點都是民眾每天可能遭遇的情境，希望透過御守，把『平安』與『防詐』同時送到大家手中。媽祖保庇，但財產安全更需知識與警覺共同守護。」「妃妃祈福打詐御守」將於黑面三媽每日最後駐駕點限量發放，每站300份，地點包括鹽水區蔦松路、新營太子宮、麻豆代天府、西港玉勅慶安宮、永康鹽行天後宮、府城普濟殿、祀典大天後宮、四草大眾廟及南鯤鯓代天府。陳亭妃強調，希望信眾拿到御守時，不只祈求平安，也能停、看、聽，遠離詐騙。

陳亭妃進一步指出，若收到可疑訊息或遇網路詐騙，信眾可隨時翻閱御守內的防詐小叮嚀，冷靜思考，就能有效降低受騙機會。「尤其在政府發放一萬元補助之際，詐騙陷阱可能就在身邊，一定要勇敢拒絕。」

陳亭妃強調，守護市民財產安全是政府責任，她以巧思設計「妃妃祈福打詐御守」，作為2025乙巳年北港媽祖巡台南的文創小物，共同祈求全民平安、遠離詐騙。