國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

別再用醋+小蘇打！專家曝水管堵塞「2大妙招」　廚房、浴室大不同

▲▼排水孔,地排,排水洞。（圖／記者張菱育攝）

▲英國水電師傅分享通水管妙招。（示意圖／記者張菱育攝）

記者王佩翊／綜合報導

家中廁所與廚房的排水孔堵塞讓你很困擾嗎？許多民眾習慣用小蘇打加白醋的「泡泡清潔法」處理，但英國資深水電師傅康福思（Justin Cornforth）直言，這招並非萬能解方，應該要針對不同堵塞原因，採取不同對策。

來自英國Ace Plumbing的負責人、專業水電師傅康福思（Justin Cornforth）表示，廚房跟浴室的阻塞原因大不同。廚房多半是油脂搭配食物碎屑惹禍，浴室則是頭髮與肥皂殘留物造成阻塞。

他強調，「小蘇打配白醋對付輕度油污還算有效，但碰到頭髮堵塞就完全沒轍了。」因此在面對浴室的頑固阻塞時，康福思推薦「排水蛇」（drain snake）等工具，用物理方式直接勾除髮絲雜物。

他提醒，不鏽鋼材質比較耐用，塑膠版本容易斷裂卡在管內。如果家中沒有專業工具也不用慌，將鐵絲衣架拉直，保留前端的小鉤子，深入排水孔後，一邊旋轉一邊拉出，一樣也能應急處理堵塞問題。

至於廚房油垢問題，專家建議選用「酵素型清潔劑」。這類產品內含酵素和益菌，能有效分解各種油脂、蛋白質以及澱粉，既環保又不傷管線，不會腐蝕塑膠管壁。康福思表示，「雖然作用比較慢，但比小蘇打白醋更管用，也比強效化學品安全多了。」

康福思最後提醒，與其盲目嘗試網路偏方，不如先搞清楚堵塞成因，選對方法才能真正解決問題。

 
11/14 全台詐欺最新數據

日本近期在社群平台掀起熱議,一則「請不要將標榜『可沖馬桶』的馬桶清潔濕巾沖掉」的貼文,引發大量網友討論與共鳴。許多人以為既然產品標示「可沖」,就能安心丟進馬桶,但實際情況恐怕並非如此。

