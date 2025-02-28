連假壅塞！花蓮新城警加強疏導重要道路及風景區

▲▼新城警方針對228連假於重要道路及景區設崗疏導車流。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

228連假到來，花蓮新城警方為疏導交通研擬各項交通管制計畫並就戰鬥位置，將規劃警力維持交通秩序，以紓解湧入花蓮的車潮。



本次連續假期交通疏導工作執行時間為2月28日至3月2日，為期3天，針對轄內台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。





新城警方為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），針對21公噸以上大貨車於2月28日5時至17時、3月1日7時至11時、3月2日12時至18時禁止雙向通行，希望藉由管制方式，紓解尖峰時段車流。



新城警分局呼籲，本次假期分局針對轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段，編排交通疏導崗哨，期能在遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除，並隨時反映車流狀況，返鄉民眾、遊客多收聽警廣路況報導，以避開車潮，規劃順暢的旅遊路線，另外，若遊客遇有任何急難或問題，可打110電話報警求助或向沿途執勤的警員求援，分局機動巡邏警力將會完成民眾所求。