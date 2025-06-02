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菲律賓「排水孔貞子」身份曝光！　可望擔任社福大使

記者吳美依／綜合報導

菲律賓一名長髮女子，竟從首都馬尼拉（Manila）的排水孔爬出來，正好被路過攝影師拍下，引發社群媒體熱議，並且被稱為「菲版貞子」。如今，她的真實身份被查出來，並且可望獲聘「社會福利大使」，讓更多街友願意信任當局，並且接受政府的援助。

5月26日，馬尼拉金融中心馬卡蒂（Makati）出現驚人畫面，一名長髮女子從馬路轉角處的排水孔爬出來，頭髮上有乾枯樹葉與塵土、身上沾滿汙垢。

攝影師羅伯茲（William Roberts）在返家途中拍下這一幕，並且分享至Instagram。他指出，在大都會的高樓大廈與喧囂之後，仍有許多人生活在夾縫之中，希望政府能夠予以協助，或者釐清究竟發生了什麼事。網友們也對此感到震驚不已，甚至有人想起日本恐怖電影主角「貞子」。

根據社福部網站，當局調查後發現，這名女性叫做「蘿絲」（Rose），是經常在馬卡蒂醫療中心附近出沒的街友，她平常靠著拾荒維生，由於切割寶特瓶的小刀掉入排水孔，才會爬進去撿拾，沒想到爬出來時，正好被人們看見。

菲律賓社福部部長張僑倫（Rex Gatchalian）表示，該機構正考慮聘請蘿絲擔任社福大使，「有時很難說服街友接受政府幫助」，希望藉此讓大家知道，「接受政府協助是一件好事。」此外，社福部也將向蘿絲提供8萬披索（約新台幣4300元），協助她一圓返鄉開雜貨店的夢想，並且為其男性伴侶安排焊接技能培訓。

排水孔冒出人頭　菲律賓女子「地底爬出」這一幕瘋傳

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