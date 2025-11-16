中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制！提深圳日僑男童遭砍案

▲日本參政黨參議員梅村美穗。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」進行答覆，表示日本可能行使集體自衛權，引發中國強烈不滿。中國不僅召見日本大使、在黃海展開實彈軍演，更發布旅遊警示呼籲公民暫勿前往日本。對此，日本參政黨議員呼籲，日本政府應該也要「以牙還牙」，針對中國發布旅遊警示。

綜合日媒報導，日本參政黨參議員梅村美穗昨（15）日在社群平台X發文，她先是分享中國外交部向公民呼籲「暫勿赴日旅遊」的新聞，接著她向日本政府呼籲，日本也應該要針對中國發布旅遊警示，透過提升旅遊警戒層級，來呼籲日本公民暫勿前往中國旅遊。

中國以「日本治安敗壞」為由針對日本發布旅遊警示。對此，梅村美穗則是在內文提到去年9月一名年僅10歲的日籍男童在中國廣東省深圳市慘遭當地民眾持刀砍殺身亡的案例。她指出，「去年深圳發生殺童案時，（日本政府）就應該要提高旅遊警示層級，真的是太遲了！」

據悉，近年來中國多次爆發以日本人為對象的犯罪案件。去年6月24日，來自安徽、在江蘇省蘇州定居的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，向一對等候校車接送的日籍母子持刀行兇；今年7月31日，蘇州又發生一起日本母子遇襲事件，一名日籍母親帶著孩子在地鐵站行走時，遭人用類似石頭的物品攻擊。