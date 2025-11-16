　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制！提深圳日僑男童遭砍案

▲▼日本參政黨參議員梅村美穗。（圖／翻攝自X）

▲日本參政黨參議員梅村美穗。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」進行答覆，表示日本可能行使集體自衛權，引發中國強烈不滿。中國不僅召見日本大使、在黃海展開實彈軍演，更發布旅遊警示呼籲公民暫勿前往日本。對此，日本參政黨議員呼籲，日本政府應該也要「以牙還牙」，針對中國發布旅遊警示。

綜合日媒報導，日本參政黨參議員梅村美穗昨（15）日在社群平台X發文，她先是分享中國外交部向公民呼籲「暫勿赴日旅遊」的新聞，接著她向日本政府呼籲，日本也應該要針對中國發布旅遊警示，透過提升旅遊警戒層級，來呼籲日本公民暫勿前往中國旅遊。

中國以「日本治安敗壞」為由針對日本發布旅遊警示。對此，梅村美穗則是在內文提到去年9月一名年僅10歲的日籍男童在中國廣東省深圳市慘遭當地民眾持刀砍殺身亡的案例。她指出，「去年深圳發生殺童案時，（日本政府）就應該要提高旅遊警示層級，真的是太遲了！」

據悉，近年來中國多次爆發以日本人為對象的犯罪案件。去年6月24日，來自安徽、在江蘇省蘇州定居的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，向一對等候校車接送的日籍母子持刀行兇；今年7月31日，蘇州又發生一起日本母子遇襲事件，一名日籍母親帶著孩子在地鐵站行走時，遭人用類似石頭的物品攻擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／送雞排跳票害400人白等　台大發聲明
明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」
海陸上兵絞殺女友！掛樓梯間偽裝上吊被判無期　聲請再審遭駁
飛柬埔寨找男友！陸美女網紅「橙子姐姐」下落不明
信義區套房「月租8800」含水電！網見純白格局傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！　大馬女住戶怒拍犯罪過程

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制！提深圳日僑男童遭砍案

81獼猴慘淪「藥物實驗品」險被賣到柬埔寨！　泰破獲走私集團

48.8%日本人贊成「台灣有事」行使集體自衛權！　日最新民調出爐

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺現場　反咬死者家暴

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」　赴日前別忘先查詢

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！　大馬女住戶怒拍犯罪過程

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制！提深圳日僑男童遭砍案

81獼猴慘淪「藥物實驗品」險被賣到柬埔寨！　泰破獲走私集團

48.8%日本人贊成「台灣有事」行使集體自衛權！　日最新民調出爐

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺現場　反咬死者家暴

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」　赴日前別忘先查詢

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

2021曾以自培選手加入統一！　獅隊回應網羅曾仁和可能

出租房屋「遭追繳稅」！高雄男忘「還在管制期」GG了

Marz23揪辣妻「裸身鴛鴦浴」！　破尺度性感畫面外流

送雞排跳票害400人白等　台大：反對未申請的群聚活動

大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲事件漸增

【7個月連9起】旅客拒下車失控攻擊、咆哮！　副站長「嘴角身體擦挫傷」台鐵：協助提告

國際熱門新聞

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

美國Costco急召回2款熱門商品！

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

中國籍男子性侵百人　被判無期徒刑

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

美駐太子港大使館遇襲　美軍開火反擊

彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

更多熱門

相關新聞

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

日本首相高市早苗日前在國會表態「台灣有事」時，將行使集體自衛權，引發中國反彈。然而根據《共同社》最新民調顯示，有48.8%日本民眾表態支持。

日櫻島火山「連續噴發」　噴煙衝飛4400公尺

日櫻島火山「連續噴發」　噴煙衝飛4400公尺

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

日本：中國4艘海警船「進入釣魚台海域」

日本：中國4艘海警船「進入釣魚台海域」

關鍵字：

日韓要聞台灣有事旅遊警示日本高市早苗參政黨梅村美穗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面