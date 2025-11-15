　
地方 地方焦點

全院686人獲表揚！中醫大附醫院慶溫馨登場　醫護志工齊受肯定

▲中醫大附醫院慶溫馨登場　醫護志工齊受肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中醫大附醫院慶溫馨登場，醫護志工齊受肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院昨（14）日在台中舉辦成立45週年院慶大會，以「榮耀45 攜手同心 再創高峰」為主題，向在臨床、研究、行政與志工領域付出的醫療夥伴致敬。今年院慶除頒發各項榮譽獎項，也特別安排全體與會者齊唱《生日快樂》，象徵醫院邁入下一階段的重要里程碑，會場溫馨而莊重。

為延續院慶喜悅，中醫大附醫將於 11月19日晚間假臺中國家歌劇院舉辦院慶音樂會，由全台唯一由醫院員工組成的交響樂團演出，以音樂傳遞醫療現場的人文關懷與幸福職場精神，為45週年系列活動增添文化亮點。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，醫院自創院以來始終堅持「以病人為中心」，並以「創新改變、追求卓越」作為核心精神，從守護中台灣的健康堡壘，逐步發展成為具國際水準的醫學中心。近年來，中醫大與體系醫院攜手發展「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」，奠定重要成果。

▲中醫大附醫院慶溫馨登場　醫護志工齊受肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔡長海強調，醫院的成長來自所有同仁的努力。他期勉團隊持續以「培育人才、提升醫療品質、發展醫療特色、強化員工福利」為主軸，並以AI科技為核心，推動 Smart University 與 Smart AI Hospital，朝向「世界一流大學與醫學中心」邁進。

院長周德陽指出，過去一年在智慧醫療、臨床研究與國際合作均有突破性進展。醫院以創新科技為基礎，積極推動人工智慧臨床應用、智慧病房與醫療影像系統整合；同時成立跨領域研究團隊，強化精準醫療與再生醫學研究，也與國際頂尖學研單位合作，攜手開拓醫學新視野。

此外，院內志工與企業志工隊也是醫院的重要力量。在周德陽院長與行政副院長、企業志工隊隊長楊麗慧帶領下，長期服務偏鄉、推動環境永續與弱勢關懷，屢獲肯定，其中包含「台灣永續行動獎金獎」的榮譽。院慶活動同步表彰臨床照護、教學研究、行政服務領域表現卓越的 50 位傑出醫師與 636 位資深員工，肯定他們多年來的耕耘。

▲中醫大附醫院慶溫馨登場　醫護志工齊受肯定。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲院方表揚傑出醫師與資深員工，受獎者合影留念。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中市和平山區一名何男恐嚇一名13歲少女，要把少女家的狗狗殺掉、喝狗血，又一次把刀械插在腰間，用泰雅族語跟少女說「以納（小孩女友、媳婦），給我看你的比比（私密處），不然就殺你」還在後頭追趕。法院審理後日前判他5個月刑期。

關鍵字：

中國醫藥大學附設醫院智慧醫療台中醫學中心

