社會 社會焦點 保障人權

獨／五口命案王姊尋短前「仍轉帳還錢」　死者盼伸冤警深夜聞屍臭

▲▼台中五口命案,5口。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案偵結，王家人認為五人是用死來抵抗李女，阻止有更多人受害。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案主嫌李女昨日遭起訴，並被法院裁定繼續羈押，全案的可憐細節也陸續曝光。據了解，王家大姊死前留下訊息，表明是想以死阻止李女，令人沉痛。據悉，專案小組人員發現，王家大姊可能是一家中最後離世，而事發當晚赴死前，她最後的舉動竟是轉帳還錢給借款的友人，疑似不想欠人情，王姊的單純善良，讓人心疼。

據追查，王家大姊先是透過張姓美容師接觸到李姓團購主，被李女盯上，先推薦團購生意，又拿出黃金代購給王姊，還以保證獲利為由吸引。王姊越陷越深，雖然付出的資金不多，但媽媽、妹妹都被他找去，一家人投入資金越來越大，已經一發不可收拾。

▲▼台中五口命案,妹妹訊息。（圖／民眾提供）

▲▼王家二女兒曾傳訊透露一家人遇到的困境。（圖／民眾提供）

▲▼台中五口命案,妹妹訊息。（圖／民眾提供）

王姊曾傳訊給友人，透露自己不斷補錢坑，正是因為遭李女不斷催討債務。然而，這些錢債，有些甚至連王姊自身不知道為何而欠，也因李女話術、恐嚇，持續洗腦王姊，甚至搬出要殺人奪命，讓王姊與王母都不同意報案求救，錯失良機。

有知情人士直言，王家人真的很單純，就是遭受李女操控心智，王姊每天都被錢追著跑，壓力相當大。甚至，專案小組解密王姊手機、調閱金融紀錄，赫然發現「出事那晚」6月30日凌晨，王姊非常有可能是「最後離世者」，因為她還曾轉帳還錢給一名友人，疑似是想盡力還錢，不想欠下這筆債，隨後離世，令人感到相當無奈。

▲▼五口命案。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家人自今年6月，就承受極大壓力。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中五口命案,5口。（圖／記者許權毅攝）

王家人在今年6月起，開始感受到沈重壓力，王父把房子拿去抵押，王母也坦言「沒有盡頭」，王家大姊、二姊以及小弟，一家人疑似情緒互相感染，又擔心李女真的找人上門砸店、奪命，紛紛有不好念頭，曾傳訊給各友人跟同事，才決議一家人要「永遠在一起」，以死抵抗李女。

事發前，家人上網搜尋輕生方法，王父喝下大量酒精買醉，並未書寫書信，王母、孩子們都含淚留下遺言，一同擠在一間無窗房內，半昏迷中一一離世。

此案，一次5條人命，承辦專案小組人員承受極大壓力，深夜也不敢休息，就是為了盡力拼湊出蛛絲馬跡，還原李女手法。據了解，偵辦初期某一晚凌晨，有3名成員正在翻閱資料，竟同時在辦公室內聞到屍臭味，眾人心裡都認為，可能是王家人前來伸冤助力，盼李女惡行遭揭發。

▲▼五口命案。（圖／記者許權毅製）

▲五口命案人物關係圖。（圖／記者許權毅製）

中檢起訴書寫著，王家大姊最後寫下「我們笨、被騙，我們用死亡面對」等字句，但檢察官也於心不忍強調，本案肇因不是被害人「笨」，而是李女「惡」，以深情厚貌之態接近被害人，隱瞞事實、施之詐術、困之以恫嚇，終陷之於絕路，是被告所為實屬惡性重大。

檢方說，誠如豐原王家成員所呼喊卻無法即時發出的心聲「希望我們家的死，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」，因此求處15年以上重刑，以求事理之平。

▲▼王家,五口命案,告別式,。（圖／記者許權毅攝）

▲王家五口命案令人相當沉痛。（圖／記者許權毅攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

