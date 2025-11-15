變態男刀插腰逼13歲少女「給我看比比」嗆殺狗喝血　這下慘了

▲台中和平山區一名何男持刀恐嚇少女、逼迫給看私密處，遭判刑5月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者許權毅／台中報導

台中市和平山區一名何男恐嚇一名13歲少女，要把少女家的狗狗殺掉、喝狗血，又一次把刀械插在腰間，用泰雅族語跟少女說「以納（小孩女友、媳婦），給我看你的比比（私密處），不然就殺你」還在後頭追趕。法院審理後日前判他5個月刑期。

檢警追查，何男（43歲）明知少女年僅13歲，去年某日下午，因為不滿少女家中狗兒發出噪音，藉酒意前往少女家中，還把一把刀械插在腰間，踹開少女房門恐嚇：「我要殺你們家裡的狗，就跟你爸爸說是我殺的，因為我肚子餓要喝狗血」。

約半年後，何男又藉著酒意、腰間插刀，強闖少女舅舅家，少女跟堂姐正好返家遇到何男。何男竟出言說：「以納（泰雅語類似媳婦之意）過來！我叫你脫褲子，我要看你的比比（泰雅語私密處），你不脫我就殺死你！」A女嚇得落跑，何男竟還在後追趕，就差1公尺就被追到。

案經A女跟母親說後，決定到派出所提告。何男辯稱，沒有說過殺狗、脅迫看私密處的事情，仍被檢方依恐嚇危害安全、強制未遂、兒少法等罪起訴。

台中地方法院審理認為，何男明知少女跟自己兒子一樣大，具有對少年故意犯罪犯行。審酌何男以上開方式恫嚇未成年少女、著手使少女行無義務之事，全案依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪處有期徒刑3月、強制未遂罪處有期徒刑4月，合併應執行5月、可易科罰金。