玉澤演在台中搭公車！他見「這椅背藏亮點」　網一看笑翻：還備註

韓星玉澤演人氣超高，近日他貼出自己在台中「趴趴走」的照片，而其中一張，就是搭公車的自拍照，可愛舉動掀起熱烈討論。結果今早有網友貼出另張照片，原來是公車椅背上貼著「玉澤演坐過的。」有趣畫面再吸大票人關注，還有人笑說，這可能會變成新的打卡點。

玉澤演近日透過IG發文分享好幾張照片，包含街景照、台中公園打卡照、糖葫蘆照、滷味照、夜市照等，而該則貼文的最後一張照片，則是他搭公車的自拍照。

畫面曝光後，不少網友都在底下留言，「全台中是剩我沒遇到你了嗎」、「好台，我的天」、「比我還會玩台中」、「感謝你如此精彩的捕捉到台灣的美麗」、「台中必吃：燒肉」、「超接地氣的玉澤演，歡迎來到台灣」、「怎麼會那麼自在可愛」。

稍早則有一名網友在Threads上分享，他今天搭公車時，留意到椅背上竟貼了一張紙，且上面不僅寫著大大的「玉澤演坐過的」，下排還印有「請保持乾淨」的紅字，讓他覺得很有趣。

原PO也在串文底下補充，「這是303號公車！有固定路線喔～」雖然比對玉澤演在IG分享的照片，公車似乎不是同一輛，但仍掀起熱議，「這路公車票要加價了」、「要變打卡景點了」、「我快笑死，司機很懂」、「真的台灣人，超可愛」、「請保持乾淨是怎樣，好好笑」、「請保持乾淨比較好笑，應該要蓋起來啊」、「而且還備註：請保持乾淨」。