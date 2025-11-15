　
社會 社會焦點 保障人權

台中白目女抱戰利品鑽車縫險被撞！還攤手質疑　隔壁駕駛開窗幹譙

▲▼ 。（圖／）

▲台中一名駕駛昨天遇到帝王行人，反而遭對方攤手質問，引起眾怒。（圖／Threads／isaac930917提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名余先生昨天開車經過新光三越時，突然路邊有一名年輕女子，手上拿著「戰利品」從路邊竄出，好險該車有自動煞停功能，才沒釀車禍。不料，該女明顯未依規定穿越馬路，反而雙手一攤，貌似質問駕駛，不只一旁駕駛也氣到開窗罵人，更引起上萬網友眾怒。

事發在昨（14）日15時許，余先生駕車沿著惠來路往台灣大道方向前進，先是一對男女違規穿越馬路，再往前幾公尺，車輛突然自動煞停，余先生發現異狀後也鳴按喇叭，原來是一名年輕女子，直接從車陣中竄出，就要橫越馬路。

▲▼鳳凰颱風,台中。（圖／記者許權毅攝）

▲台中新光三越旁都有斑馬線。（圖／記者許權毅攝）

該地點就是台中新光三越旁，細看該段行車紀錄器，年輕女子穿越處，大約是百貨側門出口處，但是，兩旁各不到100公尺，都有行人穿越道，此舉猶如帝王行人，實在太過危險。

余先生無奈說，原本只有察覺一對男女竄出，後來發現年輕女子時，車輛已經自動煞停。年輕女子做出的無奈表情跟手勢，讓心情都被毀了，也因為車輛急停，載放的蛋糕傾倒。

年輕女子雙手一攤，就連一旁駕駛都忍不住開罵，特地搖下車窗「走路不好好看喔？」還有民眾發現，對向當時還有砂石車要靠近，年輕女子連看都沒看。

依《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人不在劃設之人行道、天橋、地下道通行，可處500元罰鍰。

11/13 全台詐欺最新數據

