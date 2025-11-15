守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

▲「服務利他—轉化生命」暨新書發表會，羅榮乾致詞。（圖／中華民國服務利他促進會提供）

記者陳崑福／屏東報導

曾任嘉義、屏東地檢署檢察長的羅榮乾，退休後長年推動「服務利他」理念，深信善意能改變生命，也能治癒社會。今（15）日在新園國小舉辦「服務利他—轉化生命」暨新書發表會，匯聚多個團體與兩百多名人士參與，以真誠行動喚起善念，帶來一場淨化心靈的溫暖盛會。

▲林慶宗主任檢察官。

在負面事件頻傳、社會情緒日益沉重的時代，「善」顯得彌足珍貴。為喚回人性最純粹的溫度，前檢察長羅榮乾長期倡導的「服務利他」理念再次凝聚眾人力量。今天上午，他與中華民國服務利他促進會理事長侯建彰、屏東縣新園國小、新隆宮、屏南社大宅森林懃學服務社團等單位，共同於新園國小禮堂舉辦「服務利他－轉化生命」活動暨新書發表會，吸引高雄高分檢主任檢察官林慶宗、共同舉辦「服務利他-轉化生命」暨新書發表會，高雄高分檢主任檢察官林慶宗、警察局長甘炎民、前立委王進士、更生保護會屏東分會主任委員葉春麗、新園鄉長方冠丁、萬丹鄉公所主任祕書陳敏哲、營建公司董事長李清俊、浤良食品公司董事長歐陵合等地方人士超過200人與會，場面熱絡。

會中，林慶宗主任檢察官分享了一則溫暖的小故事：「採收柿子時，記得留些給鳥吃。明年，鳥就會回來幫忙抓蟲。」他以樸實例子闡述「利他即利己」的生活智慧，引來現場滿堂點頭。

負責穿針引線的李清俊董事長說，鄉內以往都未曾舉辦過類似活動，這本書可以促進社會和諧，讓社會更好，他覺得很有意義，因此全力協助這場活動。

而將一生奉獻司法、退休後仍致力推廣善念的羅榮乾先生，更以其深厚修為及親身實踐感染所有人。他的新書《服務利他—轉化生命》免費贈與到場來賓，並以此為題分享人生歷練。他談到，「服務利他」的核心，是以利益眾生為根本，不僅能豐厚一個人的胸襟，更能為社會帶來和諧與希望。他期盼此書能成為引導人生方向的一盞明燈，幫助人們在困頓中找到力量。

羅榮乾強調，利他的實踐是心性的啟發與習性的改造，是破除自我執著、提升生命價值的道路。他以深入淺出的語句說明：若人人以「利他」為念，放下自私的界線，便能打開心量，滋養個人，也滋養社會。那是一種「滴水入海、成其大體」的生命境界，沒有分你我，只有彼此的榮辱與責任。

在天災人禍頻仍的當前，羅榮乾與眾多專家學者及志工團隊持續奔走，希望將「服務利他」從理念推向行動，讓善行成為社會風氣的一部分。他相信，一句善意、一個扶持，都能像播下一粒稻種，終將長成萬畝福田。

活動最後，主辦單位再次將《服務利他—轉化生命》贈送給民眾，希望每位與會者帶著書回家，與家人朋友分享，進而傳遞到更多角落，讓善意在社會中擴散、發芽、茁壯。

在這個需要光的時代，羅榮乾先生與「服務利他」團隊用實際行動告訴我們：善良始終存在，只要願意，每個人都能成為照亮世界的一束光。