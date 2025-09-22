法務部前司長羅榮乾提倡「服務利他」　凝聚社會正面能量

▲法務部前保護司長羅榮乾。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）



記者劉昌松／台北報導

由於當前負面的社會事件層出不窮，太多的衝突與對立，造成心靈長期的困頓與枯竭，法務部前保護司長、現社團法人中華民國服務利他促進會創會會長羅榮乾，長期倡導「服務利他」思想，在20日舉辦了「服務利他—轉化生命」的論壇暨新書發表會，藉由不同面向之剖析與探討，讓人活出生命的大格局、活出生命的永恆價值。

本次論壇邀請到法務部前部長曾勇夫、世新大學校長陳清河、寰宇電視台董事長黃東烈、考試院考試委員黃東益、優遇大法官蔡清遊、臺中榮民總醫院院長陳適安、亞洲犯罪學會會長許春金教授、國立台灣文獻館前館長張鴻銘、國立中正大學名教授王瓊玲出席。

羅榮乾先生立身行道，將「服務利他」奉為終身志業，他提倡「服務利他」思想，並且長年以身示教，藉由本次論壇使社會大眾瞭解「服務利他」的內涵旨趣，掌握以「服務利他」的視角，破除塵封已久的執妄，論壇第一場即安排羅榮乾先生專題講座。

論壇第二場以「服務利他理念在犯罪防治之應用」為主題，由世新大學校長陳清河先生主持，美國紐約州立大學犯罪學與刑事司法博士許春金教授擔任主講，並由中央警察大學犯罪防治研究所所長謝文彥博士擔任與談人。許春金教授乃當今犯罪學領域權威，許教授以「社會利他與犯罪之科學實證研究」為前引，分析國內、外對於社會利他與低犯罪率的關係，並次第闡述社會利他的好處。

為使參加論壇之所有貴賓與專家學者彼此有互動交流之平台，讓台上台下大家一起暢談「服務利他」理念與分享經驗心得，特別在論壇第三場安排「綜合座談暨意見交流」，希望藉由多方的互動及對話，提升大眾對於「服務利他」議題的關注，期盼在互相回饋之同時，能夠產生同頻共振、正向循環的作用。本場次所邀請的專家學者個個學術涵養豐富，修養深湛且幽默風趣，有名作家王瓊玲教授、吳學燕教授、許春金教授、陳明大律師、黃東益考試委員、黃東烈董事長、趙慶河教授、謝文彥教授、蔡清遊優遇大法官等專家學者齊聚一堂。