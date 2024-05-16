出席馮世寬新書發表　蔡英文吐邀馮任防長秘辛：他沒有投票給我

▲總統蔡英文今天下午親自出席退輔會主委馮世寬新書發表會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（16日）下午出席退輔會主委馮世寬的新書發表會，暢談兩人相處的點點滴滴。她分享，自己再過幾天就要「畢業」了，打包和不要表現得太高興，是現在最大的挑戰，但仍然一定要來參加這場新書發表會；馮世寬不僅人性化，勇敢面對困難、挑戰和改革，更重要的是他擁有美學（觀念），希望透過這本書，讓大家更重視國防安全，為國家未來來打拚。

馮世寬近期出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天下午在位於經國七海文化園區的蔣經國總統圖書館舉辦新書發表會，蔡英文親自出席並登台致詞，展現兩人好交情，而國防部長邱國正、昔日搭擋鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統連署的藝人賴佩霞也現身，引發媒體關注。

會中出現一幕小插曲，由於馮世寬首輪登台致詞時，只講了不到2分鐘就下台，讓接著致詞的蔡英文忍不住「虧」他說，「感覺上有點臨陣脫逃的感覺」。隨後，蔡英文回顧過去與馮世寬相處的點點滴滴，例如2016年她告訴馮世寬說：「你要做我們的國防部長了」，馮世寬直率回應：「可是我沒有投票給妳欸？」自己則說：「沒有關係，把工作做好就好了」。

「中間有些時候，他感覺好像想要休息一下，我就告訴他說，你命中註定要跟著我8年的」，蔡英文笑說，她對「大鵬部長」充滿感激再感激，尤其在2016年剛開始執政時碰到許多困難，國防部有一位德高望重的部長，對自己來說是很大的助力。

蔡英文表示，馮世寬100％把自己奉獻給國家，就在前幾天兩人吃飯時，有幕僚透露，有次兩人一起搭飛機突然發生亂流，大家都非常緊張，未料馮世寬拍一拍他說：「小兄弟，很快的，（亂流）幾十秒就結束了」，顯示他心裡的準備，以及對奉獻國家的準備，還有他的灑脫。

蔡英文坦言，自己是一個一直想要做改變的人，所以任內做了許多改革，過程中引起社會很多討論，也有反對的人，但過程中若有夥伴相伴，對她來說，是更堅定自己的改革（意志）。她表示，感謝馮世寬相陪，無論是推動國防自主、年金改革、興安專案等，都讓弟兄們能夠獲得最大保障。

此外，蔡英文還分享另一個小故事，馮世寬擔任退輔會主委後，曾邀請自己參加一場祭拜典禮，當時她認為自己「一天到晚都在拜廟」，但卻是第一次感受到，藉由拜廟追悼為國家犧牲的弟兄姊妹、榮民們，也是一件可以做的事。她笑稱，「馮主委真的很不簡單，他也是個廟公」，可以用本土的方式表達對弟兄姊妹的追悼之意，令人感動。