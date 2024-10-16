南崁國小校長黃從孝統籌編輯《讀桃園》新書　加深學子在地認同

▲《讀桃園》新書發表。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市在地學《讀桃園》新書發表會暨首映會，16日於南崁國小舉行。「讀桃園」以閱讀在地為主軸，規劃13區在地學路線，藉由師生實際走讀，運用雙腳踏查桃園各區在地風土民情。市長張善政鼓勵學生多元閱讀，走入桃園家鄉，欣賞自然、了解歷史，找到歸屬感，讓學生「知在地、識在地、傳在地」，落實「重在地」的市府施政政策。

張善政指出，這樣的學習方式不僅能增強學生對桃園的認同感，還能激發他們的探索精神，讓他們在走出校園的同時，活用「半天走讀」、「一日走讀」路線，甚至至各區進行「秘境探索」，體驗不同以往的桃園自然風光與人文底蘊，並系統性認識本市代表性之自然及人文場域。學校在教學現場可引導學生探索家鄉，關懷在地人文，展現社會參與之核心素養。

▲《讀桃園》以閱讀在地為主軸，規劃13區在地學路線。（圖／市府提供）

張市長在欣賞桃園國小及信義國小學生以生動活潑的方式介紹「走讀桃園」及「走讀中壢」教材後，頒發感謝狀感謝各校校長及團隊用心編纂，彙集各區重要文化特色，尤其南崁國小校長黃從孝統籌編輯事務，相信《讀桃園》定能成為桃園學校校本課程的重要參考指南。

教育局表示，市府積極推動國小在地化課程教材計畫，本計畫以「閱讀在地」為主軸，規劃13區在地學路線，透過師生實際走讀探索，讓學生「知在地、識在地，傳在地」；同時針對本市特色自然地景、歷史人文、生態場域、族群聚落及秘境探奇等主題，規劃半天或一日走讀路線。

▲《讀桃園》以閱讀在地為主軸，規劃13區在地學路線。（圖／市府提供）

教育局指出，《讀桃園》在地學課程提供落實SDGs的契機，透過「以學生為中心」的探索式、參與式教學策略與學習任務，引導學生以實地體驗建構知識，連結課堂知識與情境脈絡，逐步形塑問題意識並實踐對環境良善的公民行動，實現深耕在地、放眼國際的教育目標。