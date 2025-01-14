　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

《邁進—周景揚校長與中央大學》　新書發表

▲《邁進—周景揚校長與中央大學》新書發表

▲周景揚校長與其新書。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學秘書室與人文藝術中心李瑞騰主任編印的新書《邁進—周景揚校長與中央大學》發表，回顧周校長任職12年來，本著誠信、正直和奉獻的初心帶領中央大學，推動校務的成長與突破。卸任前，榮獲國際電機電子工程師學會(IEEE)台北分會終身成就獎的肯定。

接任中央大學校長12年，周景揚於校務治理方面，以深具人文關懷的世界一流大學為願景，擬定全方位發展策略，強化專業管理決策制度，推動永續經營的財務規劃；教務及學術研究方面，持續實行既有教學總體目標，健全教育環境，建立核心競爭力，拓展研究國際影響力；總務方面，他努力營造友善校園，以利教職員生在其中工作、生活與學習。

在他任內，帶領壢中改隸為中央大學附屬中壢高級中學，成立「生醫理工學院」、「永續與綠能科技研究學院」，教學研究綜合大樓落成啟用，舉辦107年全國大專校院運動會，讓中大的運動設施在全國數一數二，帶領中央大學走過百年校慶，成立臺灣首座崑曲博物館、臺灣第一座極地研究站、並展開臺灣首次的國際登月計畫，甚至遠赴北極，將臺灣小米送入北極世界種子庫，為永續發展樹立重要里程碑。。

此外，他對於高等教育及其專業領域之公共服務亦不遺餘力，曾任臺灣積體電路設計學會理事長、中國電機工程學會理事長、臺灣校務研究專業協會理事長、大學招生委員會聯合會召集人及中華民國國立大學校院協會理事長。個人榮譽部分，曾獲選美國電機電子工程學會會士、中國電機工程學會傑出電機工程教授獎及中國電機工程學會會士等殊榮。

周校長說，這12年來與中大結下不解情緣，4300多個日子，對校園一草一木都非常熟悉。他一本初心，希望建構學生敦品勵學一生珍惜的快樂學習環境，教職員生願意敬業奉獻安身立命優質工作環境，締造中央大學成為一個深具人文關懷的一流大學。

「羅馬不是一天造成的」。周校長由衷感謝行政團隊的支持與打拼，作他最好的後盾，以及所有教職員生的努力付出，《邁進—周景揚校長與中央大學》這本新書，將中大美好印記都紀錄下來。期許未來一棒接一棒，中央大學持續精進卓越。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普：洛杉磯野火「比被核武攻擊還嚴重」　只有狗才能找到屍體
乾哥乾妹續押　死者父母鬆一口氣：未成年不是輕縱的理由
水豚發狂！把她「壓到水下」猛啃咬　攻擊畫面曝光
「飯後不能OOO」一堆人都在做！　醫搖頭：的確影響消化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝　公路局、縣府籲多利用大眾運輸

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使台中遊

《邁進—周景揚校長與中央大學》　新書發表

張善政聽取捷運綠線周邊通行環境改善計劃　肯定綠捷施工高品質

愛心能量強！　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

農曆年節辦年貨新北首選　全國漁會商城魚貨禮盒享優惠

多效能動物管制救援車上路　新北動保處展現守護生命新實力

慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐　物資卡嘉惠2.75萬家庭購家用品

煮食不慎釀火警　鄰居報案化危機

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝　公路局、縣府籲多利用大眾運輸

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使台中遊

《邁進—周景揚校長與中央大學》　新書發表

張善政聽取捷運綠線周邊通行環境改善計劃　肯定綠捷施工高品質

愛心能量強！　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

農曆年節辦年貨新北首選　全國漁會商城魚貨禮盒享優惠

多效能動物管制救援車上路　新北動保處展現守護生命新實力

慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐　物資卡嘉惠2.75萬家庭購家用品

煮食不慎釀火警　鄰居報案化危機

加州預報強風來襲　恐讓洛杉磯2處野火燒得更旺

俄名將澳網首輪5盤險勝世界第418　梅迪維夫一度暴怒打壞攝影機

韓媒：今天凌晨將再嘗試逮捕尹錫悅　已取得官邸外圍出入許可

在曖昧期卻突然冷掉　很可能是踩到了4種雷

不吃甜仍得糖尿病　醫曝1部位變粗是警訊：最嚴重罹患風險增加5倍

「最美姑姑」李若彤教你自製紅豆燉芋頭　吃出好氣色

周天成31分鐘速勝、麟榤配直落2過關　雙雙晉級印度賽16強

國民黨要把業務費砍剩1元　數發部、NCC晚間回應

鍾佳濱打臉6年前自己！選舉公報寫「野百合領袖」竟自爆沒到場

輝達近8成員工身價破3300萬　高壓工作陷「金手銬」不敢離職

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

地方熱門新聞

南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

愛心滿滿　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

煮食不慎釀火警鄰居報案化危機

慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐

張善政聽取捷運綠線　周邊通行環境改善計劃　　

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使出遊

農曆年節辦年貨新北首選　全國漁會商城魚貨禮盒享優惠

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

花蓮縣清運車輛大換血　齊心維護花蓮淨土

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

南消二大至警察廣播電台空中分享防火防災知識

陳亭妃力促解決中華東路污水下水道工程設計問題

更多熱門

相關新聞

綠能科技大觀　中央大學「白色能源屋」開箱

綠能科技大觀　中央大學「白色能源屋」開箱

中央大學13日開箱集創能、儲能和節能三大技術的「白色能源屋」，為台灣綠能科技的展示重鎮，由三位學者專家分享研究成果，迎向台灣2050淨零排放，期許此尖端科技能引領台灣綠能科技與產業更蓬勃發展，在零碳時代共創永續美好。

這所大學校園153種動物　生態多樣豐富

這所大學校園153種動物　生態多樣豐富

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

皇普建設捐獎學金支持中大管院

皇普建設捐獎學金支持中大管院

2024台灣創博會　中大獲4金3銀5銅佳績

2024台灣創博會　中大獲4金3銀5銅佳績

關鍵字：

邁進周景揚校長中央大學新書發表

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

桃園社區大樓火警黑煙狂竄！住戶驚逃高層待救

「全台明天大降溫」轉濕冷　連3天有望追雪

水豚發狂！　把她壓到水下猛啃咬

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

出國用「這款行李箱」恐被罰錢！苦主曝慘痛經驗

包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」

名嘴祖師爺「志明」過世！　支持者震驚

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

裁定續押「乾哥乾妹」　死者父母鬆一口氣

兄妹遭夾慘死　國道「11車連撞」畫面曝

王婉諭獲不起訴要她道歉！王鴻薇3聲明回嗆

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

心碎搶救畫面曝！高雄惡火「3歲童受困亡」　夫妻崩潰相擁

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面