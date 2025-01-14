《邁進—周景揚校長與中央大學》　新書發表

▲周景揚校長與其新書。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學秘書室與人文藝術中心李瑞騰主任編印的新書《邁進—周景揚校長與中央大學》發表，回顧周校長任職12年來，本著誠信、正直和奉獻的初心帶領中央大學，推動校務的成長與突破。卸任前，榮獲國際電機電子工程師學會(IEEE)台北分會終身成就獎的肯定。

接任中央大學校長12年，周景揚於校務治理方面，以深具人文關懷的世界一流大學為願景，擬定全方位發展策略，強化專業管理決策制度，推動永續經營的財務規劃；教務及學術研究方面，持續實行既有教學總體目標，健全教育環境，建立核心競爭力，拓展研究國際影響力；總務方面，他努力營造友善校園，以利教職員生在其中工作、生活與學習。

在他任內，帶領壢中改隸為中央大學附屬中壢高級中學，成立「生醫理工學院」、「永續與綠能科技研究學院」，教學研究綜合大樓落成啟用，舉辦107年全國大專校院運動會，讓中大的運動設施在全國數一數二，帶領中央大學走過百年校慶，成立臺灣首座崑曲博物館、臺灣第一座極地研究站、並展開臺灣首次的國際登月計畫，甚至遠赴北極，將臺灣小米送入北極世界種子庫，為永續發展樹立重要里程碑。。

此外，他對於高等教育及其專業領域之公共服務亦不遺餘力，曾任臺灣積體電路設計學會理事長、中國電機工程學會理事長、臺灣校務研究專業協會理事長、大學招生委員會聯合會召集人及中華民國國立大學校院協會理事長。個人榮譽部分，曾獲選美國電機電子工程學會會士、中國電機工程學會傑出電機工程教授獎及中國電機工程學會會士等殊榮。

周校長說，這12年來與中大結下不解情緣，4300多個日子，對校園一草一木都非常熟悉。他一本初心，希望建構學生敦品勵學一生珍惜的快樂學習環境，教職員生願意敬業奉獻安身立命優質工作環境，締造中央大學成為一個深具人文關懷的一流大學。

「羅馬不是一天造成的」。周校長由衷感謝行政團隊的支持與打拼，作他最好的後盾，以及所有教職員生的努力付出，《邁進—周景揚校長與中央大學》這本新書，將中大美好印記都紀錄下來。期許未來一棒接一棒，中央大學持續精進卓越。